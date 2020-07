Dominic Thiem zal deelnamepremie van controversiële Adria Tour wegschenken Redactie

04 juli 2020

00u05 0 Tennis De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem zal de premie die hij kreeg voor zijn deelname aan de controversiële Adria Tour wegschenken. Dat heeft de vader en coach van de speler vandaag bekendgemaakt. Tijdens de toernooienreeks raakten verschillende deelnemers, onder wie De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem zal de premie die hij kreeg voor zijn deelname aan de controversiële Adria Tour wegschenken. Dat heeft de vader en coach van de speler vandaag bekendgemaakt. Tijdens de toernooienreeks raakten verschillende deelnemers, onder wie initiatiefnemer Novak Djokovic , besmet met het coronavirus.

In een interview met het Oostenrijkse dagblad Presse verklaarde Wolfgang Thiem dat zijn zoon, het nummer 3 op de ATP-ranking, zijn premie zal overmaken aan een vereniging, zonder die bij naam te noemen. Hoeveel de premie bedraagt, is niet duidelijk.

Vader Thiem verdedigde verder Djokovic, organisator van de Adria Tour. "Natuurlijk was het geen goed idee om te dansen in een discotheek, maar in wezen heeft hij eigenlijk niets slecht gedaan. Ik heb liever dat er verschillende coronagevallen bijkomen en dat er duizenden euro's worden opgehaald voor een ziekenhuis voor kankerpatiëntjes.

Behalve Djokovic testten met Grigor Dimitrov, Borna Coric en Viktor Troicki nog drie Adria Tour-spelers positief. Ook de coach van de Serviër, Goran Ivanisevic, en de echtgenote van het nummer 1 van de wereld geraakten besmet. Bij de toernooienreeks, opgezet om geld op te halen voor ziekenhuizen, waren heel wat supporters aanwezig zonder gezondheidsmaatregelen in acht te nemen.

Djokovic verontschuldigde zich nadat de besmettingen aan het licht kwamen. Hij schonk vervolgens meer dan 40.000 euro aan een Servische stad die zwaar getroffen is door de pandemie.

