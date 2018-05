Dominic Thiem sneuvelt meteen in Rome DMM

16 mei 2018

15u28

Bron: Belga

Dominic Thiem (ATP 8) is uitgeschakeld bij zijn eerste optreden op het Masters 1.000-toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het Oostenrijkse zesde reekshoofd, zondag nog finalist in Madrid, verloor in de tweede ronde met 6-4, 1-6 en 6-3 van de Italiaan Fabio Fognini (ATP 21). In de eerste ronde was hij bye.

Vorige week schakelde Thiem op het gravel in Madrid Rafael Nadal uit in de kwartfinales. In de eindstrijd moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Duitser Alexander Zverev. In de achtste finales ontmoet Fognini de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 53). Daarna volgt mogelijk een confrontatie met Nadal, momenteel het nummer twee van de wereld.

Verder kegelde de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 41) het Amerikaanse achtste reekshoofd John Isner (ATP 9) in de tweede ronde uit het toernooi na drie tiebreaks: 6-7 (5/7), 7-6 (7/2) en 7-6 (7/5). Ramos-Vinolas treft in de volgende ronde de winnaar van het duel tussen de Serviër Novak Djokovic (ATP 18) en de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 74).

