Djokovic zou controversiële Adria Tour zo opnieuw organiseren: “Moet ik rest van mijn leven schuld dragen voor één foutje?”

20 augustus 2020

20u04 0 Tennis Novak Djokovic is in New York geraakt, waar hij over tien dagen als eerste reekshoofd op de US Open op een achttiende grandslamtitel zal azen. En zal trachten zijn imago wat op te poetsen. “Moet ik de rest van mijn leven schuld dragen voor één foutje?”

De nummer één van de wereld was, samen met zijn vrouw Jelena en nog enkele tennisspelers, besmet geraakt in juni op de door hemzelf georganiseerde Adria Tour, een reeks exhibitietoernooitjes waar zowat alle coronamaatregelen met de voeten werden getreden en het virus dan ook flink huishield. “We probeerden iets op poten te zetten met de juiste intenties”, zei Djokovic in ‘The New York Times’. “Natuurlijk hadden bepaalde zaken beter en anders gekund. Maar ga ik nu voor de rest van mijn leven de schuld dragen voor één foutje? Als het zo moet zijn, oké dan. Ik weet dat mijn intenties correct waren en als ik de Adria Tour opnieuw zou moeten organiseren, ik het opnieuw zo zou doen.”

Mijn probleem met vaccins is dat iemand me forceert om iets in mijn lichaam te laten inspuiten Novak Djokovic

Het imago van de Servische superman was al niet top, maar met dat coronadebacle, zijn gestreamde onderonsjes met gezondheidsgoeroes en zijn openlijke afkeer voor vaccins deed hij zijn zaak geen goed. “Mijn probleem met vaccins is dat iemand me forceert om iets in mijn lichaam te laten inspuiten”, kwam Djokovic nog eens terug op zijn standpunt. “En dat wil ik niet. Maar ik ben niet tegen vaccins in het algemeen. Ik ben er zeker van dat er vaccins zijn met weinig neveneffecten die mensen hebben geholpen en wereldwijde infecties hebben gestopt. Maar ik weet niet of een vaccin corona kan afstoppen, daar ik meen te begrijpen dat het virus regelmatig muteert.”

De zeventienvoudige grandslamwinnaar verandert zelf niet vaak van gewoontes en twijfelde dan ook om naar New York af te reizen omdat er te veel onduidelijkheid bestond rond de rigoureuze maatregelen op de US Open. “Het heeft niet veel gescheeld of ik was niet gekomen”, zei Djokovic, die met zijn team een privéhuis huurt in de buurt van het National Tennis Center. “Heel veel dingen zijn nog altijd niet duidelijk. Maar ik wil spelen en ben niet bang dat ik in een risicovolle, gevaarlijke gezondheidssituatie ga terechtkomen. Ik ben wel voorzichtig. Want alles kan gebeuren in tennis, zowel op als naast de baan.”

