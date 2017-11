Djokovic voor eerst in tien jaar uit top tien, Murray pas 15de op ATP-ranking Redactie

Novak Djokovic zal maandag voor het eerst in tien jaar niet in de top tien van de wereldranglijst staan. De 30-jarige Serviër, momenteel zevende op de ATP-ranking, verliest 180 punten voor zijn kwartfinale van vorig jaar in Parijs-Bercy. Daardoor kwam hij virtueel op de tiende plaats te staan. Nu wordt hij ook nog voorbijgegaan door de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP-17), die donderdag de kwartfinales bereikte in Parijs.

Djokovic kwam in maart 2007 de top tien binnen. Tussen juli 2011 en november 2016 zou hij de ranglijst 223 weken lang aanvoeren.

Door een elleboogblessure kwam Djokovic niet meer in actie sinds hij in juli opgaf in de kwartfinales van Wimbledon. De Schot Andy Murray, eveneens buiten strijd sinds Wimbledon, tuimelt van de derde naar de vijftiende stek. David Goffin, aan de slag in de achtste finales van Parijs-Bercy, klimt daardoor voorlopig van de tiende naar de achtste plaats op.

Hradecka zes maanden buiten strijd

Lucie Hradecka staat zes maanden aan de kant nadat ze de kruisband van haar linkerknie heeft gescheurd. Dat heeft de 32-jarige Tsjechische dubbelspecialiste zelf bekendgemaakt. Hradecka werd al geopereerd, maar zal weldra meer dan waarschijnlijk een tweede maal onder het mes moeten. Ze liep de blessure eind september op tijdens de kwalificaties in het enkelspel op het toernooi in het Chinese Wuhan. "Toen ik de blessure opliep en verstek moest laten gaan voor het dubbelspel op de Masters, voelde ik me barslecht", aldus Hradecka aan Tsjechische media. "Ik ben nooit eerder zo lang out geweest, maar wil mezelf bewijzen dat ik terug kan knokken. Dat vormt voor mij een nieuwe uitdaging."

Hradecka staat momenteel in het enkelspel op de 182ste plaats van de WTA-ranking, in het dubbelspel op de veertiende. In het dubbelspel was ze veruit het meest succesvol. Zo schreef ze, telkens aan de zijde van Andrea Hlavackova, Roland Garros (2011) en de US Open (2013) op haar naam. In 2013 veroverde ze met Frantisek Cermak op Roland Garros in het gemengd dubbelspel de titel. Met Hlavackova pakte Hradecka in 2012 zilver op de Spelen in Londen, in 2016 in Rio met Radek Stepanek in het gemengd dubbel het brons. Ze maakte tot slot vijf keer deel uit van de Tsjechische ploeg die de Fed Cup op zak stak.

