Djokovic verliest eerste set sinds eind augustus, maar gaat net als Thiem naar halve finales in Parijs

02 november 2018

22u53

Bron: Belga 0 Tennis Dominic Thiem (ATP 8) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000 toernooi in Parijs. Hij versloeg de Amerikaanse titelverdediger Jack Sock (ATP 23) na drie sets met 4-6, 6-4 en 6-4.

Thiem neemt het voor een plek in de finale op tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 18). Die was met 6-1 en 6-3 een maat te groot voor Alexander Zverev (ATP 4). De Duitser had zichtbaar last van de schouder. De 26-jarige Thiem staat voor de eerste keer in de halve finales van een Masters 1.000 die op hardcourt wordt gespeeld. Eerder dit seizoen verloor de Oostenrijker de finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal.

Djokovic ondanks setverlies naar halve finales

Novak Djokovic (ATP-2) is er ook in geslaagd om zich voor de halve finales van het Masters 1.000 van Parijs te plaatsen. De 31-jarige Serviër, maandag opnieuw nummer één op de wereldranglijst, deed dat door Marin Cilic (ATP-7) in 2 uur en 10 minuten met 4-6, 6-2 en 6-3 te verslaan.

Het is de 21ste zege op rij voor “Nole”, die na een moeilijk seizoen weer helemaal terug is. Cilic maakte wel een einde aan een andere indrukwekkende reeks van Djokovic. De veertienvoudige grandslamwinnaar had al dertig sets op rij gewonnen. Het was van 31 augustus, in de tweede ronde van het US Open, geleden dat hij er één verloor. Dat hij een wedstrijd verloor is geleden van 9 augustus, toen hij in Toronto in de achtste finales uitgeschakeld werd door de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-16). Sindsdien bracht hij de US Open en de toernooien van Cininnati en Shanghai op zijn palmares. In Parijs staat hij al vier keer op de erelijst. Hij won het toernooi in 2009, 2013, 2014 en 2015.

Om een plaats in de finale geeft Djokovic de winnaar van het duel tussen de Zwitser Roger Federer (ATP-3) en de Japanner Kei Nishikori (ATP-11).