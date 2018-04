Djokovic trekt eindelijk nog eens aan het langste eind - Interimkapitein Van Aken: "We durven de favorietenrol in Fed Cup aannemen" Redactie

Ivo Van Aken over Fed Cup-duel: "We durven de favorietenrol aannemen"

De Belgische Fed Cup-delegatie is vandaag vertrokken naar Genua, waar komend weekend het barrageduel voor behoud in de Wereldgroep op het programma staat tegen Italië. Interimkapitein Ivo Van Aken ging de ontmoeting met vertrouwen en ambitie tegemoet. "Als je naar de resultaten van onze speelsters bekijkt, zijn wij favoriet. Ik vind dat we het lef moeten hebben om die favorietenrol op ons te nemen", aldus Van Aken.

De Belgische delegatie in Italië bestaat, net als tijdens de verloren kwartfinale tegen Frankrijk, uit Elise Mertens (WTA 17), Alison Van Uytvanck (WTA 50), Kirsten Flipkens (WTA 70) en Ysaline Bonaventure (WTA 133). Tegen een sterk Frankrijk bleken de Belgische vrouwen (net) niet opgewassen. Ze verloren met 3-2 en moeten daarom komend weekend een barrageduel met Italië afwerken om behoud in de Wereldgroep van de Fed Cup te verzekeren.

"Het wordt zeker geen gemakkelijke opgave", stak Ivo Van Aken van wal. "Italië is een echt Fed Cup-team, dat kan strijden. Bovendien is de ondergrond (gravel) en het thuisvoordeel een pluspunt voor hen. Maar ik wil niet dat we ons verstoppen. Als je naar de prestaties en de plaatsen op de wereldranglijst kijkt, zijn wij favoriet. Wij tellen drie toppers in onze rangen, met Mertens, Flipkens en Van Uytvanck. En ook Bonaventure valt niet te onderschatten. Mertens en Flipkens hebben de voorbije week overigens nog erg sterk gepresteerd in Lugano. Vooral de prestatie van Elise was uitstekend, met winst in zowel enkel- als dubbelspel."

Eén ontmoeting

Net als in Frankrijk is Yanina Wickmayer (WTA 107) afwezig in de Belgische selectie. "Maar daar heeft ze zelf voor gekozen", vervolgde Van Aken. "Yanina heeft dit jaar aangegeven dat ze zich wil focussen op haar individuele carrière. Ze wil terug naar een vaste stek in de top 100. De Fed Cup kwam dus een beetje ongelegen en dat respecteren wij. En we moeten ook eerlijk zijn: momenteel was het niet zeker dat ze zou spelen. Zoals ik al zei: met Elise, Kirsten en Alison tellen we al drie toppers in onze rangen."

Van Aken werd door de Tennisfederatie aangezocht om het duel tegen Italië als kapitein te leiden. "Maar daar stopt het", aldus de 66-jarige technisch directeur en topsportcoördinator van Tennis Vlaanderen. "Ik heb er geen probleem van een duel te depanneren, maar het is wel maar voor één ontmoeting. Dat is ook duidelijk gemaakt aan de federatie, anders was ik er misschien niet eens aan begonnen. Er moet een oplossing voor de lange termijn gevonden worden."

Van Aken volgt als kapitein Dominique Monami op, die een maand geleden aan de deur werd gezet door de Belgische Tennisbond. De interimkapitein wilde niet te veel woorden meer kwijt over de affaire. "We moeten het verleden afsluiten", klonk het bij Van Aken. "Ik vind het heel jammer voor Dominique, maar ik kan en wil geen oordeel vellen over de zaak. Ik was er niet bij tegen Frankrijk. We moeten nu verder. Het heden telt. Alles staat in het teken voor zondag, alle speelsters hebben me duidelijk gemaakt gefocust te zijn."

De selectie van Italië bestaat uit Sara Errani (WTA 91), Jasmina Paolini (WTA 145), Deborah Chiesa (WTA 172) en Jessica Pieri (WTA 214). Topspeelster Camila Giorgi (WTA 59) stelt zich al een tijd niet beschikbaar voor haar land.

Djokovic boekt eindelijk weer zege

Novak Djokovic heeft sinds lange tijd weer eens een tennispartij gewonnen. De Serviër gunde zijn landgenoot Dusan Lajovic slechts één game in de eerste ronde van het graveltoernooi van Monte Carlo: 6-0 - 6-1.

De dertigjarige Djokovic, die lang uit de roulatie was met een elleboogblessure, heeft dit seizoen pas drie wedstrijden gewonnen. Op de Australian Open reikte hij tot de vierde ronde en op de masterstoernooien van Indian Wells en Miami was de huidige nummer dertien van de wereld na één partij klaar.

Djokovic heeft een roerige tijd achter de rug, want hij verbrak ook de samenwerking met twee coaches van naam, de Amerikaan Andre Agassi en de Tsjech Radek Stepanek. Hij is weer terug bij Marian Vajda, de Slowaak die de voormalig nummer 1 van de wereld ook al tussen juni 2006 en mei 2017 onder zijn hoede had.

Goffin en Dimitrov naar tweede ronde dubbelspel

David Goffin heeft zich samen met de Bulgaar Grigor Dimitrov voor de achtste finales van het dubbelspel geplaatst op het Masters 1.000-toernooi van Monte-Carlo (4.872.105 euro). In de eerste ronde had het duo 1 uur en 15 minuten nodig voor een 7-6 (7/3), 6-2 zege tegen de Fransen Adrian Mannarino en Fabrice Martin.

Om een plaats in de kwartfinales gaan Goffin en Dimitrov, in het enkelspel de nummers tien en vijf van de wereld, het gravel op voor een duel tegen de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Rajeev Ram. Zij waren als achtste reekshoofd vrij in de eerste ronde.

Het is de eerste keer dat Goffin en Dimitrov samen dubbelen. Goffin speelt in Monte-Carlo pas zijn tweede toernooi sinds hij op 17 februari in de halve finales in Rotterdam met een oogblessure moest opgeven. Het was Dimitrov die hem toen per ongeluk een bal op het oog sloeg.

Elise Mertens 17de op WTA-ranking

Na haar toernooizege in het Zwitserse Lugano boekt Elise Mertens drie plaatsen winst op de vandaag gepubliceerde nieuwe WTA-ranking. Ze staat nu op de zeventiende plaats, de hoogste notering uit haar carrière. In Lugano rekende Mertens in de finale in twee sets (7-5 en 6-2) af met de Wit-Russische Aryna Sabalenka, goed voor haar derde WTA-titel in het enkelspel. Samen met Kirsten Flipkens pakte Mertens in Zwitserland ook de dubbeltitel.

De sprong van Mertens over de Slowaakse Magdalena Rybarikova (18de), de Australische Ahleigh Barty (19de) en de Française Kristina Mladenovic (20ste) is de enige wijziging in de top twintig. Helemaal bovenaan het klassement blijft de Roemeense Simona Halep de plak zwaaien voor de Deense Caroline Wozniacki en de Spaanse Garbine Muguruza.

Alison Van Uytvanck boekt één plaats winst en is terug te vinden op de 50ste plaats. Kirsten Flipkens klimt van de 74ste naar de 70ste plaats. Yanina Wickmayer is 107e (-1), Ysaline Bonaventure 133ste (-) en Maryna Zanevska 154ste (+1). Mertens, Van Uytvanck, Flipkens en Bonaventure nemen het komend weekend in de Fed Cup op tegen het Italië. België moet winnen om in 2019 opnieuw in de Wereldgroep te kunnen uitkomen.

Goffin blijft tiende

In de top tien bij de mannen vallen geen wijzigingen te bespeuren. David Goffin vat het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo aan als tiende op de wereldranglijst. Goffin schopte het vorig jaar tot in de halve finales in Monte Carlo. De Luikenaar is vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde ontmoet hij de winnaar van het duel tussen de Canadees Denis Shapovalov (ATP 45) en de Griekse kwalificatiespeler Stefanos Tsitsipas (ATP 71).

Ruben Bemelmans boekt één plaats winst en is 108ste op de ATP-ranking, Steve Darcis blijft 140ste.

Bovenin het klassement zijn er nauwelijks wijzigingen. De Spanjaard Rafael Nadal, die het toernooi in Monte Carlo voor de elfde keer tracht te winnen, is nog steeds de nummer één. Daarna volgt de Zwitser Roger Federer, die het gravelseizoen overslaat. De Kroaat Marin Cilic staat op de derde stek. Even verderop doet de Spanjaard Roberto Bautista Agut (16de) haasje-over met de Amerikaan Jack Sock (17de).

Yanina Wickmayer bereikt tweede ronde in Zhengzhou

Yanina Wickmayer (WTA 107) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Zhengzhou (hard/125.000 dollar). De 28-jarige Wickmayer, het zesde reekshoofd, haalde het in de openingsronde in twee sets van de Russin Vera Zvonareva (WTA 144): 6-3 en 6-4 na 1 uur en 21 minuten. De 33-jarige Zvonareva was eind 2010 het nummer twee van de wereld.

In de tweede ronde treft onze landgenote de Chinese Wang Xiyu (WTA 496), die Wickmayers Britse dubbelpartner Naomi Broady (WTA 134) uitschakelde. Wickmayer en Wang ontmoetten elkaar nog niet op het WTA-circuit.

In de openingsronde van het dubbelspel nemen derde reekshoofden Wickmayer en Broady het op tegen het Chinese duo Gao Xinyu/Liang Chen.