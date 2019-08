Djokovic stoot probleemloos door in Cincinnati - Murray accepteert wildcard voor Winston-Salem XC

16 augustus 2019

08u01

Bron: ANP 0

Djokovic stoot probleemloos door in Cincinnati

Novak Djokovic maakt zijn favorietenrol op het ATP-toernooi van Cincinnati vooralsnog waar. In tegenstelling tot de rest van de top 8 van de plaatsingslijst stelde hij een plek in de kwartfinales veilig. Dat deed de Servische nummer 1 van de wereld ten koste van de Spanjaard Pablo Carreño Busta: 6-3 6-4.

Donderdagavond ging Roger Federer onderuit en eerder werden ook Stefanos Tsitsipas, Kei Nishikori en Alexander Zverev uitgeschakeld. Kort voor het toernooi meldden Dominic Thiem en Rafael Nadal zich af. Dat betekent dat Daniil Medvedev, als negende geplaatst, na Djokovic de hoogst geklasseerde overgebleven speler is.

Djokovic stond Carreño Busta in anderhalf uur geen enkele break toe en verloor op zijn eerste opslag maar acht punten. De Fransman Lucas Pouille is de volgende tegenstander van Djokovic.

Murray accepteert wildcard voor Winston-Salem

Andy Murray heeft een wildcard geaccepteerd voor het ATP-toernooi van Winston-Salem, dat komende zondag van start gaat. Het toernooi geldt als laatste voorbereidingstoernooi in aanloop naar de US Open. Murray sloeg eerder deze week nog een aanbod af om in het enkelspel deel te nemen aan de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. “Ik heb wedstrijden nodig en wil mijzelf blijven testen. En Winston-Salem is een perfecte plek om dat te doen”, zei de 32-jarige Murray. “Het is de volgende stap in mijn terugkeer. Hopelijk kan ik een goede reeks neerzetten.”

De 32-jarige Murray onderging begin dit jaar een ingrijpende heupoperatie. In juni keerde hij al terug in het dubbelspel en deze week op het toernooi van Cincinnati ook in het enkelspel. Daar verloor hij in de eerste ronde van Richard Gasquet.