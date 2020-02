Djokovic stelt de ‘perfecte tennisser’ samen en selecteert twee eigenschappen van Goffin ODBS

11 februari 2020

17u30 0 Tennis Dat Novak Djokovic onze landgenoot David Goffin tot een van de absolute toppers in het circuit rekent, mag blijken uit onderstaande video. Daarin werd de Serviër gevraagd om zijn ideale tennisspeler uit de finaleronde van de Davis Cup samen te stellen. Zo vindt Djokovic dat de Luikenaar over de beste backhand beschikt en vindt hij ook Goffins voetenwerk absolute top. Federer wordt niet genoemd, maar met Zwitserland nam hij niet deel aan de eindronde van de Davis Cup. De meest perfecte tennisser moet er voor ‘Nole’ dan zo uitzien:

De forehand van: Nadal. “Hij heeft gewoon een van de beste forehands ooit in het tennis. Zo veel topspin, maar hij kan de bal ook vlak raken. Vanuit verschillende hoeken en plekken, zowel ‘inside’ als ver buiten de court. Een erg constant wapen voor Nadal, waarmee hij druk zet op de tegenstander of mee kan verdedigen om zich zo terug in de rally te werken.”

De backhand van: Goffin. “Ik hou van zijn tweehandige backhand. Hij slaat behoorlijk vlak, waardoor hij de bal dikwijls erg vroeg na de bots raakt wat hem toelaat om de rally te dicteren. Hij mist erg weinig backhands en heeft een erg natuurlijke swing en plaatsing voor zijn shot. Zijn backhands kunnen je zowel langs de lijn als gekruist passeren. Ongetwijfeld een van zijn beste shots.”

Het talent van: Félix Auger-Aliassime en Denis Shapovalov. “Unieke spelers. Ze zijn nog jong en moeten groeien, maar hebben zo veel potentieel. Erg professioneel en toegewijd, leuke kerels naast de court ook. Ik ben er zeker van dat ze een grote toekomst voor zich hebben.”

De mentaliteit van: Nadal, opnieuw. “Hij geeft nooit op, wat een vechtjas. Elke keer weer.”

De fysiek van: Monfils. “Hij heeft splits in huis, kan glijden, springen, is zo dynamisch en sterk: de perfecte atleet.”

De service van: Kyrgios. “Hij heeft een heel natuurlijke opslag. Zo energiek en erg moeilijk om te lezen als tegenstander. Ongeacht de ondergrond, heeft hij een bijzonder krachtige service.”

De return van... “(lacht) kan ik die van mezelf kiezen?”

De volley van: Herbert of Mahut. “Zeker Mahut heeft heel goeie en snelle handen aan het net.”

Het voetwerk van: een combinatie van Goffin, Nadal, mezelf en Félix. “Het belangrijkste hier is de ‘lichtheid’ van de voeten, opdat je snel van richting kan veranderen en altijd in balans bent voor je volgende shot.”