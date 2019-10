Djokovic staat als titelverdediger in kwartfinales Shanghai DMM

10 oktober 2019

10u45

Bron: Belga 0 Tennis Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het Masters 1.000 toernooi in Shanghai (7.473.620 dollar). De Serviër haalde het in de derde ronde met 7-5 en 6-3 van de Amerikaan John Isner (ATP 17).

Om door te stoten naar de halve finales, moet Djokovic voorbij de Pool Hubert Hurkacz (ATP 34) of de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 7). De 32-jarige Djokovic is de titelverdediger op de Rolex Shanghai Masters. Hij won het Chinese hardcourttoernooi al vier keer: in 2012, 2013, 2015 en vorig jaar.

Vorige week was ‘Nole’ aan de slag op het Rakuten Open in Tokio (1.895.290 dollar). Hij pakte er de titel door in de finale de Australiër John Millman te verslaan. In de halve finales had Djokovic David Goffin uitgeschakeld. De Luikenaar, nummer 14 op de ranking, speelt straks in Shanghai om een plek in de kwartfinales tegen de Zwitser Roger Federer (ATP 3).