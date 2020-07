Djokovic spreekt van ‘heksenjacht’ na de coronaheisa: “Alsof er iemand moet vallen. En liefst een grote naam” ODBS

08 juli 2020

08u56 5 Tennis In zelfkritiek heeft Novak Djokovic duidelijk geen zin. In een eerste reactie in de Servische media op de heisa die ontstond na de gecontesteerde Adria Tour en zijn positieve coronatest, kruipt de 33-jarige nummer één van de tenniswereld vooral in de slachtofferrol. “Er is een heksenjacht tegen mij aan de gang.”

Dat er tijdens die exhibitiewedstrijdjes in het Servische Belgrado en het Kroatische Zadar geen sprake was van opvolging van de veiligheidsmaatregelen, wou Djokovic niet gezegd hebben. Laat staan dat hij zich excuseert voor zijn stapgedrag erna. Neen, dan spreekt ‘Nole’ liever over de zogezegd oneerlijke behandeling die hij in de media gekregen heeft. “De wereldwijde kritiek op mijn persoon, is ongezien. Kwaadaardig zelfs, het is meer dan louter kritiek. Alsof het hier om een heksenjacht gaat. Alsof er een agenda is tegen mijn persoon. Er wordt een zondebok gezocht en iemand moet vallen, zo lijkt het wel. En liefst een grote naam.”

Djokovic verdedigt ook het opzet van de Adria Tour. Nog maar eens. “Het was louter mijn wens om het tennis te helpen en in goed daglicht te stellen. Ik wilde het beste, maar kreeg het ergste. Alsof ik een oorlogsmisdaad heb begaan. Dat doet pijn.”

Gisteren stond Djokovic voor het eerst sinds zijn positieve coronatest en bijhorende zelfisolatie weer op het court. De Serviër sloeg in het Novak Tennis Center in Belgrado een balletje met vriend en landgenoot Viktor Troicki, die eveneens positief testte na het toernooi door Djokovic zelf georganiseerd. Met een brede glimlach genoot de Serviër alvast zichtbaar van het oefenpartijtje. Of hij er straks bij zal zijn op de US Open, is nog maar de vraag. “Ik weet het nog niet”, aldus Djokovic nog. “Ik speel zeker geen Washington of Cincinnati. Roland Garros voorlopig wel en ook Madrid en Rome staan ​​op de planning.”

Novak Djokovic on court today with Viktor Troicki. His first practice after self-isolation. #Novak #Djokovic Photo: Novak Tenis Centar pic.twitter.com/UtCtkqC1OY Saša Ozmo(@ ozmo_sasa) link

Ondertussen is er op Twitter ook een rondje moddergooien aan gang tussen de onverbeterlijke Nick Kyrgios en de ‘coronazondaars’ met Dominic Thiem in het bijzonder. Na de video van een feestende Zverev in quarantaine, haalde het Australische woelwater zwaar uit (“Hoe egoïstisch kan je zijn?”), waarop Thiem zei dat Kyrgios toch vooral in eigen boezem moet kijken in plaats van kritiek te geven op anderen. De Oostenrijker vond dat Zverev ook gewoon “pech” had, toen iemand hem filmde wanneer hij de bloemetjes buiten zette in een strandbar in Monte Carlo.

De reactie van Kyrgios liet niet op zich wachten. “Waar heb je het over, Dominic? Dat ik al eens een racket heb stukgegooid? Dat ik al eens vloek? Dat ik al eens een match opzettelijk verloren heb - wat we allemaal al eens doen? Niet één van jullie heeft de intellectuele capaciteiten om te begrijpen waar ik vandaan kom. Daar houd ik jullie verantwoordelijk voor.” Waarna Kyrgios ook nog eens uithaalde naar Djokovic en Zverev. “Dit toont nog maar eens wat voor een grap dit is. Feesten tijdens een wereldwijde pandemie. Mensen verliezen hun geliefden en vrienden. En dan gaat Thiem ze nog even verdedigen. Zijn dit dan de ‘toppers’ van het tennis? Onbegrijpelijk.”

Lees ook:

Onze tennisexpert verklaart het gedrag van Zverev, die week na Balkan-fiasco de partytour opging: “Eerst geld, dan jezelf en dan het grotere goed” (+)

“Ik hou niet van ratten”: Becker steunt feestende Zverev en dient Kyrgios van repliek, maar die laat niet over zich heen lopen

What are you talking about @ThiemDomi ? Mistakes like smashing rackets? Swearing? Tanking a few matches here or there? Which everyone does? None of you have the intellectual level to even understand where I’m coming from. I’m trying to hold them accountable. Nicholas Kyrgios(@ NickKyrgios) link