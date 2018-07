Djokovic schrijft na sombere periode emotionele brief: "Ik was de laatste tijd zó kwetsbaar, maar ik schaam me niet" GVS

20 juli 2018

15u36 0 Tennis Novak Djokovic komt van diep. Heel diep. De Serviër wist vorige zondag na twee jaar vol kommer en kwel voor een vierde keer in zijn carrière Wimbledon op zak te steken. De ontlading was enorm en nu vond 'Nole' het tijd om in zijn pen te kruipen om zijn fans uitvoerig te bedanken.

Eind 2015 voerde hij nog de ATP-ranking aan, maar na twee seizoenen vol malaise - hij sukkelde onder meer met een hardnekkige elleboogblessure en had veel muizenissen in het hoofd - was de hamvraag of 'Nole' ooit nog zijn quasi perfecte tennis van weleer zou evenaren. Na maanden van bezinning en vooral héél hard labeur toonde hij vorige maand op Roland Garros al tekenen van beterschap. Op het heilige gras van Londen toverde hij de twijfels helemaal naar de verdoemenis. De 31-jarige Serviër heerste als weleer, ook nummer één Nadal moest plooien.

De euforie na de laatste mep in de finale tegen Kevin Anderson was dan ook enorm. "Ik wist niet of ik helemaal zou kunnen terugkeren. Die laatste twee jaar heb ik een dagboek bijgehouden, om mijn gevoelens te verwoorden. Man, ik heb ups-and-downs gekend", vertelde hij na zijn triomf tegen de aanwezige pers.

Magisch gevoel

En zijn officiële webstek gaat Djokovic met een open brief nu een stapje verder.

"Lieve vrienden en familie. Ik wil graag met jullie delen hoe ik de onvergetelijke reis van Wimbledon heb beleefd. Eerst en vooral: mijn zoon zien staan in de armen van mijn vrouw tijdens de ceremonie is de mooiste ervaring die ik in mijn carrière ooit heb gehad. Toen ik vader werd, was het een van mijn grootste dromen om trofeeën te winnen met mijn kinderen erbij. Wimbledon winnen was een onvergetelijk, speciaal, vervullend, wonderbaarlijk, vreugdevol maar bovenal magisch gevoel."

"Ik heb altijd veel respect gehad voor mensen die hun kwetsbare momenten delen. Ook ik was de laatste tijd kwetsbaar, nu nog steeds. Maar ik schaam me er niet voor. Integendeel. Het maakt me trouw aan mezelf en de anderen. Het stelt me in staat om de analyseren wat er werkelijk met mij gebeurt. De laatste twee jaar luisterde ik niet naar mijn lichaam. Het gaf signalen dat er iets serieus aan de hand was met mijn elleboog, maar ik probeerde elders oplossingen te zoeken."

Goddelijke krachten

"Na heel wat veranderingen in mijn houding, mijn racket en teamleden wist ik niet of ik ooit zou terugkeren. Eigenlijk geloofde een deel van mezelf altijd in mijn eigen kwaliteiten, maar er waren ook veel momenten waar ik twijfelde. Gelukkig kreeg ik hulp van bepaalde goddelijke krachten om me de juiste richting te wijzen."

"Ik ben blij dat ik de juiste weg gevonden heb en dankbaar voor de steun en moeite die mensen in mij geïnvesteerd hebben. Ik wil mijn grootste appreciatie, respect en liefde uitspreken voor iedereen die in mij geloofd heeft en me geholpen heeft om een nieuwe Wimbledon-trofee te winnen."

"Ik voel me gezegd om deze geweldige reis nogmaals te mogen beleven en me gesteund te voelen door zoveel mensen over de hele wereld. Ik hou van jullie. Ik hou van tennis. Ik hou van het leven. Novak."