Djokovic plaatst zich ten koste van Anderson voor finale ATP Finals TLB/Belga

17 november 2018

22u52 0 Tennis Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich eenvoudig als tweede geplaatst voor de finale van de ATP Finals (8,5 miljoen dollar). De Serviër ontdeed zich op overtuigende wijze van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 6): tweemaal 6-2 na 1 uur en 16 minuten in de Londense O2 Arena.

Het was het negende duel tussen Djokovic en Anderson, de Zuid-Afrikaan slaagde er nog maar één keer in aan het langste eind te trekken. De 31-jarige Djokovic won het toernooi met de acht beste spelers van het seizoen al vijf keer: in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015. In 2016 verloor hij de finale van Andy Murray, vorig jaar was de Serviër er niet bij.

In de finale neemt Djokovic het op tegen de 21-jarige Duitser Alexander Zverev (ATP 5). Die versloeg de Zwitser Roger Federer (ATP 3) in de halve finales met 7-5 en 7-6 (7/5). Djokovic en Zverev keken elkaar al drie keer in de ogen op het ATP-circuit. Djokovic leidt met 2-1.