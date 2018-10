Djokovic na blessure Nadal opnieuw nummer één van de wereld - VS moet in finale Fed Cup toppers missen XC

31 oktober 2018

17u03

Bron: Belga 0 Tennis Rafael Nadal heeft forfait gegeven voor het Masters 1.000-toernooi van Parijs. De 32-jarige Spanjaard verliest daardoor maandag zijn eerste plaats op de wereldranglijst aan de Serviër Novak Djokovic (ATP-2), die zich dinsdag al voor de achtste finales plaatste.

"Ik heb last aan de buikspieren, vooral bij de opslag. De dokters hebben me aangeraden om niet te spelen", verklaarde Rafael Nadal zijn forfait. Nadal was als eerste reekshoofd vrij in de eerste ronde en had het vandaag in de tweede moeten opnemen tegen zijn landgenoot Fernando Verdasco (ATP-27). Die treft nu de Tunesische lucky loser Malek Jaziri (ATP-55).

Nadal kwam niet meer in actie sinds hij begin december opgaf in zijn halve finales op het US Open. De eerste plaats op de wereldranking had hij sinds eind juni 19 weken lang in handen. In totaal was hij in zijn carrière al 196 weken nummer een. Djokovic zal exact twee jaar lang de ranglijst niet aangevoerd hebben. Op 7 november 2016 werd hij van de troon gestoten door de Schot Andy Murray. Maandag begint hij aan zijn 224ste week als nummer een.

's Werelds nummer drie Roger Federer zit inmiddels al in de achtste finales, zonder ook maar één minuut te spelen. De Zwitser was net als Nadal en Djokovic vrij in de eerste ronde en moest in de tweede tegen de Canadees Milos Raonic (ATP-21), maar die laat wegens een elleboogblessure forfait gaan. Om een plaats in de kwartfinales treft Federer de Italiaan Fabio Fognini (ATP-14).

VS zonder topspeelsters in Fed Cup-finale tegen Tsjechië

De Verenigde Staten nemen het in het weekend van 10 en 11 november in Praag zonder hun topspeelsters op in de finale van de Fed Cup tegen Tsjechië. De Amerikaanse kapiteine Kathy Rinaldi doet een beroep op Danielle Collins (WTA-35), Sofia Kenin (WTA-48), Alison Riske (WTA-63) en Nicole Melichar (WTA-15 in het dubbelspel).

Met Sloane Stephens (WTA-6), Serena Williams (WTA-15) en Madison Keys (WTA-16) ontbreken de hoogste drie gerangschikte Amerikaanse speelsters en ook Venus Williams (WTA-40) en CoCo Vandeweghe (WTA-102) zijn er niet bij.

Tsjechië treedt met Petra Kvitova (WTA-7), Karolina Pliskova (WTA-8), Katerina Siniakova (WTA-31 en nummer een in het dubbelspel) en Barbora Strycova (WTA-33 en 5e in het dubbel) wel op volle sterkte aan.

In de halve finales ontdeden de Tsjechen zich met 4-1 van Duitsland. Met Keys en Stephens in het team schakelden de Amerikanen Frankrijk met 3-2 uit.

Tsjechië is dit decennium met voorsprong het beste team in de Fed Cup. Het ging met de eindzege aan de haal in 2011, 2012, 2014, 2015 en 2016. Vorig jaar eindigde het in de halve finales met een 3-2 nederlaag tegen de Amerikanen, die de Fed Cup vervolgens een achttiende keer wonnen, een eerste keer sinds 2000. Voor die recordzege zorgden Riske, Stephens, Vandeweghe en Shelby Rogers.

