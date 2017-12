Elleboog blijft Darcis parten spelen -

Steve Darcis blijft sukkelen met een blessure aan de elleboog. In een bericht op zijn Instagramaccount laat de Luikse tennisser weten dat hij "nog minstens drie maanden verzorging" zal nodig hebben.

In oktober besliste Darcis door de elleboogproblemen al een pauze in te lassen, ook met het oog op de Davis Cup-finale tegen Frankrijk. Die rust mocht niet baten want Darcis verloor zijn twee enkelspelen in Rijsel. "Mijn elleboog is nog niet top. Ik zal de verzorging nog minstens drie maanden moeten verderzetten. Wanneer ik kan hervatten, hangt af van hoe ik herstel", zegt de 33-jarige Darcis, die eraan toevoegt: "nog één comeback?"

Het nieuws betekent dat Darcis, nummer 77 op de ranking, er niet bij zal zijn op de Australian Open, die op 15 januari begint in Melbourne. Het is ook zeer twijfelachtig of 'Shark' beschikbaar zal zijn voor de eerste ronde van de Davis Cup. België ontvangt begin februari in Luik Hongarije.

Mon coude n étant pas encore au top ,je vais devoir continuer les soins pour un minimum de 3 mois !Pour la date de reprise, Ca dépendra de l évolution ..#onemorecomeback!?#bonnesfetesatous#positiveattitude#mercidusoutien#vamos Een foto die is geplaatst door null (@darcis_steve) op 27 dec 2017 om 13:02 CET

Djokovic maakt rentree

Novak Djokovic maakt deze week na een halfjaar blessureleed zijn rentree op de tennisbaan. De voormalig nummer één van de wereld hoopt lering te trekken uit de afgelopen periode om zo in de toekomst niet nogmaals zo lang aan de kant te hoeven staan.

Djokovic kwam niet meer in actie nadat hij dit jaar op Wimbledon in de kwartfinale werd uitgeschakeld. Een schouderblessure dwong hem daarna om zijn seizoen voortijdig te beëindigen. Vrijdag speelt de 30-jarige Serviër bij het demonstratietoernooi in Abu Dhabi eindelijk weer een wedstrijd.

"Ik heb het gevoel dat ik anderhalf jaar in een achtbaan heb gezeten", zegt Djokovic, die al langer kampte met fysiek ongemak, aan Sport360. "Mijn hele leven had ik nog nooit een operatie ondergaan. Nooit eerder kampte ik met een blessure die me zo lang van de baan hield."

De twaalfvoudig grandslamwinnaar vond het confronterend om een groot deel van het seizoen aan zich voorbij te laten gaan. "Ik had mijn hele carrière nooit een grandslamtoernooi gemist. Maar op een gegeven moment had ik geen keus. Ik kon mijn arm bijna niet meer omhoog krijgen."

"Om eerlijk te zijn denk ik dat ik mijn lesje wel heb geleerd", zegt de naar de twaalfde plaats van de wereldranglijst weggezakte tennisser. "Ik moet het in de toekomst niet meer zo ver laten komen, want anders sta ik weer zo lang aan de kant. Het is zeker niet makkelijk geweest."

"Ik kan niet wachten om weer terug te keren in competitie, maar deze ervaring neem ik zeker mee. Wie weet is het wel noodzakelijk geweest, want het werd een beetje te vanzelfsprekend voor me om geen ernstige blessures te hebben."

