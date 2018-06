Djokovic maakt indruk tegen Dimitrov op Queen's, Federer redt twee matchballen in Halle LPB

21 juni 2018

20u19

Bron: anp/belga 0

Djokovic klopt Dimitrov met overmacht

Novak Djokovic heeft op het toernooi van Queen's met overmacht Grigor Dimitrov van het gras geslagen en zich geplaatst voor de kwartfinale. De twaalfvoudige grandslamwinnaar versloeg de Bulgaar in twee sets: 6-4, 6-1. Dimitrov was in Londen als tweede geplaatst. Djokovic is door een elleboogblessure inmiddels afgezakt naar de 22ste positie op de ranking. "Ik had het geluk dat Grigor in de eerste set enkele dubbele fouten maakte, die mij over het dooie punt hielpen", zei Djokovic na afloop. "Wat dat betreft zat het mee. Het gaf mij wel het vertrouwen een zeer goede tweede set te spelen."

Federer redt twee matchballen en eerste plaats

's Werelds nummer één Roger Federer heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (1.983.595 euro). De Zwitser versloeg in de tweede ronde de Fransman Benoit Paire (ATP 48) met 6-3, 3-6, 7-6 (9/7). Federer redde daarbij twee matchballen. Bij een nederlaag was Federer zijn eerste plaats op de wereldranglijst opnieuw kwijtgespeeld aan de Spanjaard Rafael Nadal. Om maandag de ATP-ranking nog aan te voeren, moet Federer zijn titel verlengen in Halle. Hij kan het grastoernooi een tiende keer winnen, na 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014, 2015 en 2017.

In de kwartfinale neemt de 36-jarige Federer het op tegen de Australiër Matthew Ebden (ATP 60). Die versloeg eerder op de dag de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 24), het zesde reekshoofd, met 4-6, 6-1, 6-2.