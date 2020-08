Djokovic kritisch over uitsluiting van twee tennissers aan toernooi van Cincinnati Redactie

22 augustus 2020

16u34

Bron: Belga 0 Tennis Novak Djokovic is het niet eens met de beslissing van de Amerikaanse tennisfederatie (USTA) om twee deelnemers aan het ATP-toernooi van Cincinnati uit te sluiten omdat ze in contact zijn geweest met iemand die positief testte op het coronavirus. Dat verklaarde hij op televisiezender ESPN.

De Argentijn Guido Pella en Boliviaan Hugo Dellien werden beiden uitgesloten van het toernooi dat dit jaar uitweek naar Flushing Meadows (New York). Beide spelers waren volgens de USTA voor een langere periode en rechtstreeks in contact gekomen met hun fysiotherapeut Juan Manuel Galvan, die maandag positief testte op COVID-19.

De beslissing werd meteen bekritiseerd door heel wat spelers in het ATP-circuit, onder meer de Brit Andy Murray, maar dus ook Novak Djokovic. Ze kaarten vooral onduidelijkheden in het protocol aan.

"Tijdens een Zoommeeting enkele weken gelden, kregen we te horen van het medisch team van de USTA dat indien we geen kamer delen met een trainer of andere persoon die besmet raakt met COVID-19, we toch, indien we zelf negatief testen, kunnen deelnemen aan het toernooi", aldus de nummer één van de wereld.

"Daarom zijn heel wat spelers verbaasd, inclusief mezelf, als je nu ziet hoe Pella en Dellien worden behandeld", vulde Novak Djokovic er aan toe op ESPN.

De woordvoerder van USTA, Chris Widmaier, verklaarde aan ESPN dat de uitsluiting van Pella en Dellien wel volgens de richtlijnen verlopen. "Personen die met besmette personen in contact komen moeten 14 dagen in quarantaine."

Volgens de woordvoerder zijn de spelers niet goed op de hoogte van de regels. Sommige spelers zeggen nu dat ze indien ze dit wisten niet met een trainer of fysiotherapeut zouden zijn gekomen. Ik zeg niet dat dit de beste beslissing zou zijn, maar het bewijst dat de spelers niet echt de regels kennen."

