Djokovic is ongeduldig om na rollercoaster van 18 maanden rentree te maken

Bron: Belga 0 Photo News Tennis De Serviër Novak Djokovic (ATP 12) maakt na blessureleed dat hem zes maanden van de tennisbanen heeft gehouden komende week zijn wederoptreden op een exhibitietoernooi in Abu Dhabi (28-30 december). "Ik kan niet wachten om na een emotionele rollercoaster van achttien maanden opnieuw competitie te spelen", zei de voormalige nummer één in de Verenigde Arabische Emiraten.

De dertigjarige Djokovic kwam voor het laatst in actie op Wimbledon in juli. Een elleboogblessure dwong hem een kruis te maken over 2017. Daardoor is hij op de wereldranglijst teruggeslagen van de eerste naar de twaalfde stek, zijn laagste notering in tien jaar tijd.

"Het voorbije anderhalf jaar zit ik door de problemen aan mijn elleboog op een emotionele rollercoaster. Voordien moest ik nooit onder het mes en had ik nooit een blessure die me zo lang van het tenniscircuit hield. Ik had nog nooit een grandslamtoernooi gemist. De US Open overslaan, dat was een moeilijke beslissing voor mij. Maar ik kon echt niet meer doorspelen, eigenlijk had ik geen keuze", legde Djokovic uit.

"Ik heb uit de periode lessen getrokken. In de toekomst wil ik dergelijke zware blessures echt vermijden. Ik had het er echt moeilijk mee om geen wedstrijden te spelen voor zo'n lange tijd. Ik kan echt niet wachten om de competitie te hervatten", aldus "Nole". "Op een of andere manier is dit een ervaring die ik moest opdoen. Doordat ik nooit grote blessure kenden, ging alles een beetje te makkelijk voor me."

