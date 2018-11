Djokovic in halve finale tegen Federer in Parijs - Knieblessure houdt Keys uit halve finales WTA Elite Trophy Redactie

Het Masters 1.000 van Parijs (4.872.105 euro) krijgt zaterdag in de halve finales een clash tussen de Serviër Novak Djokovic (ATP-2) en de Zwitser Roger Federer (ATP-3). Federer ontdeed zich vrijdagavond in zijn kwartfinale in 1 uur en 19 minuten met tweemaal 6-4 van de Japanner Kei Nishikori (ATP-11). Djokovic had eerder op de avond 2 uur en 10 minuten nodig voor een 4-6, 6-2, 6-3 zege tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP-7).

Zaterdagnamiddag stappen beide tennisgrootheden het hardcourt in de Franse hoofstad op voor hun 47e treffen. In de onderlinge confrontaties leidt Djokovic met 24-22 en op hardcourt met 19-16. De Serviër won ook het jongste duel, in augustus versloeg hij Federer in de finale in Cincinnati met tweemaal 6-4.

Zowel Djokovic als Federer staan al op de erelijst in Parijs. Djokovic won het het toernooi al vier keer: in 2009, 2013, 2014 en 2015. Federer was in 2011 de beste. In de andere halve finale staat de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-8) tegenover de Rus Karen Khachanov (ATP-18).

Australische Barty houdt titelverdedigster Görges uit finale WTA Elite Trophy

Ashleigh Barty (WTA 19) heeft zich op de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (hard/2.349.363 dollar) geplaatst voor de finale. De Australische klopte in de halve finales de Duitse Julia Görges (WTA 14) in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 49 minuten. Görges ging vorig jaar op het toernooi met de winst aan de haal.

In de finale wacht de Spaanse Garbiñe Muguruza (WTA 17) of de Chinese Wang Qiang (WTA 22). Eigenlijk had Madison Keys (WTA 16) tegen Muguruza moeten spelen, maar de Amerikaanse liet verstek gaan met een knieblessure. Wang Qiang was in de poules net achter Keys geëindigd.

Aan de WTA Elite Trophy (ook wel B-Masters) namen twaalf speelsters deel die zich niet konden plaatsen voor de WTA Finals in Singapore. Elise Mertens (WTA 13) waagde ook haar kans in China, maar sneuvelde in de groepsfase. De Limburgse botste hierin op Görges.