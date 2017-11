Djokovic heeft nieuwe coach - Noah blijft aan als kapitein Franse tennissers -

Stepanek nieuwe coach van Djokovic

Novak Djokovic gaat 2018 in met Radek Stepanek als nieuwe coach. Dat maakte de tennisser vanavond zelf via Instagram bekend. Stepanek is een voormalige topspeler uit Tsjechië, die in 2012 nog de nummer vier van de wereld was. Hij nam eerder deze maand na 21 jaar toptennis afscheid.

Stepanek moet Djokovic na rampjaar 2017, waarin de Servische topspeler langdurig geblesseerd was en zakte op de ATP-ranking naar plaats twaalf, in 2018 nieuwe successen bezorgen. Het is nog onduidelijk of voormalig tenniskampioen André Agassi ook tot de technische staf van Djokovic blijft behoren. De Amerikaan was tijdens Roland Garros en Wimbledon de adviseur van 'Nole', nadat Djokovic in mei afscheid had genomen van Marian Vajda.

Eind vorig jaar verbrak Djokovic een driejarige samenwerking met de voormalige wereldtopper Boris Becker.

Noah blijft aan als kapitein van het Franse Davis Cup-team.

Yannick Noah (57) zal ook in 2018 de kapitein zijn van het Franse Davis Cup-team. Dat meldt de Franse Tennisfederatie vandaag. "Dit is belangrijk nieuws voor de vechtlustcultuur", aldus FFT-voorzitter Bernard Giudicelli.

Vorig weekend versloeg het team van Noah België met 3-2 in de Davis Cup-finale in Villeneuve-d'Ascq (Rijsel). De Fransen behaalden zo hun tiende eindoverwinning in het landentoernooi, de eerste in zestien jaar.

Het Franse Davis Cup-team begint zijn titelverdediging volgend jaar van 2 tot en met 4 februari in de Olympic Hall van Albertville. Dan nemen de Fransen het in de eerste ronde van de Wereldgroep op tegen Nederland.

De flamboyante Noah begon eind 2015 aan zijn derde periode aan het roer van de Franse ploeg, nadat hij eerder al zestien wedstrijden kapitein was tussen 1991 en 1992 en tussen 1995 en 1998. In 1991 en 1996 won Frankrijk onder Noah ook al de Davis Cup. Tussen 1997 en 1998 was de voormalige nummer drie op de wereldranglijst gedurende vijf wedstrijden coach van het Franse Fed Cup-team.

Vinci stopt met tennis in mei

Tennisster Roberta Vinci (34) bergt definitief haar racket op na afloop van het WTA-toernooi in Rome (7-20/05 2018). Dat heeft de Italiaanse, die in haar carrière tien WTA-titels veroverde, vandaag op de sociale media bekendgemaakt. Vorig jaar stond ze nog op de zevende plaats op de WTA-ranking, haar hoogste notering ooit.

De runner-up van de US Open 2015 wil van haar laatste wedstrijd een feest maken. In een filmpje nodigt Vinci dan ook haar fans uit om naar het WTA-toernooi van Rome af te zakken.

Vinci, momenteel 117e op de WTA-ranking, boekte veel successen in het dubbelspel, waarin ze het nummer 1 van de wereld was. Ze won 25 WTA-toernooien in het dubbel en samen met Sara Errani won ze alle grandslamtoernooien (Australian Open in 2013 en 2014, Roland Garros in 2012, Wimbledon in 2014 en US Open in 2012).

Joachim Gérard verzekert zich met zege van halve finales

Joachim Gérard (ITF 7) heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales op de Masters rolstoeltennis (hardcourt) in het Britse Loughborough. De titelverdediger versloeg in zijn tweede groepswedstrijd de Argentijnse nummer één van de wereld Gustavo Fernandez in drie sets met 5-7, 6-2 en 7-6 (7/4).

Gisteren won de 29-jarige Gérard in zijn eerste wedstrijd in poule A van thuisspeler Gordon Reid (ITF 4), een heruitgave van de finale van vorig jaar. De Waals-Brabander, in 2016 goed voor brons op de Paralympische Spelen, speelt morgen zijn laatste poulewedstrijd tegen de Fransman Nicolas Peifer (ITF 5), die vandaag zijn tweede nederlaag leed tegen Reid.

Groep B bestaat uit de Brit Alfie Hewett (ITF 3), de Fransman Stéphane Houdet (ITF 2), de Zweed Stefan Olsson (ITF 6) en de Japanner Shingo Kunieda (ITF 8).

De top twee van elke poule stoot door naar de halve finales.

Frank Dancevic wordt Canadees Davis Cup-kapitein

Frank Dancevic (ATP-362) is vandaag aangesteld als kapitein van het Canadese Davis Cup-team. De 33-jarige Dancevic wordt speler-trainer en zet zijn ATP-carrière gewoon voort. Hij vervangt Marty Laurendeau, die na dertien jaar afscheid nam van het nationale team om zijn talentvolle landgenoot Denis Shapovalov (ATP-51) voltijds te gaan begeleiden.

Dancevics eerste opdracht wordt het kiezen van een team om in februari 2018 in de eerste ronde Kroatië te bekampen. Hij kan daarvoor onder anderen kiezen uit Milos Raonic (ATP-24), Shapovalov, Vasek Pospisil (ATP-109), Daniel Nestor (56e op de dubbelranking) en Adil Shamasdin (62e dubbel) en kan uiteraard ook zichzelf selecteren. Dancevic maakte zijn Davis Cup-debuut vijftien jaar geleden. Hij vertegenwoordigde zijn land in 26 duels. Daarin speelde hij veertig wedstrijden, waarvan hij er achttien won.

