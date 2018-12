Djokovic heeft eerste toernooizege al binnen - Goffin treft qualifier in eerste ronde in Doha Redactie

29 december 2018

18u51

Bron: Belga 0

Djokovic pakt vierde eindzege

De Serviër Novak Djokovic (ATP 1) heeft de finale van het Mubadala exhibitietoernooi in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) gewonnen. Djokovic versloeg in de eindstrijd de Zuid-Afrikaanse titelhouder Kevin Anderson (ATP 6) na twee uur en zestien minuten tennis in drie sets (4-6, 7-5 en 7-5). Het is voor de nummer één van de wereld zijn vierde eindzege in Abu Dhabi. Eerder triomfeerde hij ook in 2011, 2012 en 2013. In 2015 was hij verliezend finalist.

The winning feeling is not a exhibition, yes he really wanted to win 😉 #Djokovic #MWTC @DjokerNole pic.twitter.com/6unIXEXANy くれふぁ(@ umbre_sports53) link

Eerder op de dag won de Rus Karen Khachanov (ATP 11) de troostfinale tegen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8). Khachanov haalde het na één uur en 24 minuten na een supertiebreak (6-3, 4-6 en 10/3). Thiem verving in het duel om de derde plaats de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2). Die meldde vrijdagavond al af “nadat hij pijn voelde na een lange periode zonder spelen”, aldus de organisatie. Nadal speelde door een knieblessure niet meer sinds de finale van de US Open in september.

Goffin tegen qualifier in Doha

David Goffin (ATP 22) moet nog even wachten op zijn eerste tegenstander op het ATP-toernooi in Doha (hardcourt/1.313.215 dollar), zijn eerste toernooi van het nieuwe seizoen. De 28-jarige Luikenaar, het zesde reekshoofd in Qatar, ontmoet in de eerste ronde een kwalificatiespeler.

Bij winst in zijn eerste partij treft Goffin in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Serviër Dusan Lajovic (ATP 48) en de Fransman Adrian Mannarino (ATP 42). Goffin komt in Doha ook in actie in het dubbelspel, aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert.

Steve Darcis treft bij rentree Roberto Carballes Baena

Steve Darcis treft de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 73) in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Indiase Pune (hard/527.880 dollar). Het is voor de 34-jarige Luikenaar de eerste wedstrijd na meer dan een jaar afwezigheid. Beide spelers stonden nog niet eerder tegenover elkaar.

Darcis, die in Pune een beschermde ranking heeft, speelde in 2018 geen enkele wedstrijd wegens problemen met zijn elleboog. Hij werkte zijn laatste wedstrijd af tijdens de finale van de Davis Cup tegen Frankrijk in november 2017. Ruben Bemelmans (ATP 119) strandde in Pune in de eerste kwalificatieronde. Hij ging in drie sets onderuit tegen de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP 184): 5-7, 6-3 en 6-1.

Meer over ATP

sportdiscipline

sport

tennis