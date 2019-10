Djokovic gunt Millman geen kans in Tokio en steekt eindzege op zak - Flipkens sneuvelt in eerste kwalificatieronde in Linz Redactie

06 oktober 2019

14u25

Tennis Novak Djokovic heeft het ATP-toernooi in het Japanse Tokio op zijn naam geschreven. De Servische nummer 1 van de wereld klopte in de finale de Australiër John Millman (ATP 80) in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 10 minuten.

De 32-jarige Djokovic won eerder in zijn loopbaan 75 titels en was dit jaar al de beste op Wimbledon, de Australian Open en in Madrid. De 30-jarige Millman plaatste zich in Boedapest in 2018 voor zijn enige eerdere finale in zijn carrière, die hij ook toen verloor tegen de Italiaan Marco Cecchinato.

Djokovic maakte zaterdag in de halve finales een einde aan het toernooi van David Goffin (ATP 15). De Luikenaar, deze editie het derde reekshoofd, won het Rakuten Open in Tokio in 2017 en was er verliezend finalist in 2016. Vorig jaar nam hij niet deel, toen de Rus Daniil Medvedev eindwinnaar werd.

Osaka houdt Barty van eindzege in Peking

De Japanse Naomi Osaka (WTA 4) heeft het WTA Premiertoernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/8.285.274 dollar) op haar naam geschreven. Osaka klopte in de finale de Australische Ashleigh Barty (WTA 1) in drie sets: 3-6, 6-3 en 6-2. De partij nam 1 uur en 51 minuten in beslag.

De 21-jarige Japanse, die in de halve finales de Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 19) naar huis speelde, heeft nu vijf titels op haar palmares staan. Dit jaar triomfeerde ze op de Australian Open en in Osaka, de stad waarmee ze haar achternaam deelt. De 23-jarige Barty, nummer 1 van de wereld, mikte op haar zevende eindzege. Dit jaar was ze al de beste in Miami, Roland Garros en Birmingham.

Flipkens sneuvelt in eerste kwalificatieronde in Linz

Kirsten Flipkens (WTA 101) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede (en laatste) kwalificatieronde van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar). Ysaline Bonaventure (WTA 115) stoot wel door. Flipkens verloor in de eerste voorronde tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 226) in twee sets: 6-3 en 6-2. De partij duurde 1 uur en 25 minuten.

Bonaventure klopte in twee sets (6-2 en 6-0) de Tsjechische Denisa Allertova (WTA 252). De partij duurde 49 minuten. Bonaventure treft in de volgende voorronde de Servische Nina Stojanovic (WTA 98) of de Oostenrijkse Emily Meyer (zonder klassement).