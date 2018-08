Djokovic gaat in derde ronde van Toronto onderuit tegen tiener YP

09 augustus 2018

23u00

Bron: Belga 0

Tsitsipas schakelt Wimbledonwinnaar Djokovic uit

Novak Djokovic (ATP-10) heeft zich niet voor de kwartfinales van het Masters 1.000-toernooi van Toronto kunnen plaatsen. De 31-jarige Serviër, die een maand terug in Wimbledon een dertiende Grand Slam op zijn palmares bracht, moest in de derde ronde in 2 uur en 17 minuten met 6-3, 6-7 (5/7) en 6-3 het onderspit delven voor de 19-jarige Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-27).

Om een plaats in de halve finals neemt Tsitsipas het op tegen de winnaar van het duel tussen de Duitser Alexander Zverev (ATP-3), tweede reekshoofd en titelverdediger op het hardcourt in Canada, en de Rus Daniil Medvedev (ATP-68). Djokovic won het Canadian Open in 2007, 2011, 2012 en 2016 en was in 2015 runner-up.

Nummer één van de wereld Rafael Nadal had in zijn tweede ronde weinig moeite met de Fransman Benoît Paire (ATP 55). Hij won met 6-2 en 6-3. Voor Nadal was het zijn eerste duel sinds zijn verloren halve finale tegen Djokovic op Wimbledon. In de derde ronde wacht de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 195), die na een marathonmatch van bijna drie uur de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 51) uit het toernooi kegelde.

Ook de titelverdediger in Canada, Alexander Zverev (ATP 3), miste zijn start niet. De Duitser rekende in twee sets (6-4 en 6-4) af met de Amerikaan Bradley Klahn (ATP 116). De Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 4), vorige week nog finalist in Los Cabos, gaf vlak voor aanvang van zijn duel forfait met een pijnlijk linkerpols.

Goffin naar tweede ronde in dubbelspel

Onze landgenoot David Goffin en de Bulgaar Grigor Dimitrov hebben zich in het dubbelspel op de Canadian Open, het Masters 1.000-tennistoernooi in Toronto (hardcourt/5,3 miljoen dollar), geplaatst voor de tweede ronde. Ze wonnen van Fransmannen Jeremy Chardy en Lucas Pouille met 7-6 (7/5) en 6-4 in 1 uur en 23 minuten. In de volgende ronde nemen Goffin en Dimitrov het op tegen de Kroaat Mate Pavic en Oostenrijker Oliver Marach. De wedstrijd van woensdag heeft een tijdlang stilgelegen vanwege regen.

In het enkelspel is Goffin (ATP 11) al uitgeschakeld. Hij verloor maandag in de eerste ronde van de Canadees Milos Raonic (ATP 29).