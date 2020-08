Djokovic en Pospisil willen nieuwe spelersbond oprichten en trekken zich terug uit spelersraad ATP Redactie

29 augustus 2020

13u32 0 Tennis Nummer één van de wereld Novak Djokovic is teruggetreden als voorzitter van de spelersraad van tennisorganisatie ATP en probeert een nieuwe vertegenwoordigende organisatie voor de spelers op te richten, de PTPA. De Canadees Vasek Pospisil (ATP 92) heeft ook laten weten dat hij is teruggetreden uit de spelersraad.

Novak Djokovic trekt zicht terug als voorzitter van de spelersraad van de ATP. De Serviër wil samen met Vasek Pospisil een nieuw orgaan oprichten, de Professional Tennis Players Association (PTPA). Een document waarin de plannen en doelen staan uitgelegd is verspreid onder de tennissers. “Het doel van de PTPA is niet om de ATP te vervangen, maar om de spelers een structuur van zelfbestuur te geven die onafhankelijk is van de ATP en direct reageert op de behoeften en zorgen van de leden”.

"Na twee jaar in de spelersraad, treed ik terug als spelersafgevaardigde voor de plaatsen 51-100 op de wereldranglijst", meldde Pospisil. "Het is duidelijk geworden dat, als een lid van de spelersraad in de huidige structuur van de ATP, het heel moeilijk, als niet onmogelijk is, om echte invloed uit te oefenen op grote beslissingen die genomen worden door de tour.”