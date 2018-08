Djokovic en Nadal makkelijk naar derde ronde in Toronto YP

09 augustus 2018

10u30

Bron: Belga 0 Tennis Rafael Nadal (ATP 1) en Novak Djokovic (ATP 10) hebben zich woensdag (plaatselijke tijd) makkelijk geplaatst voor de derde ronde op het Masters 1.000-toernooi in Toronto (hardcourt/5.315.025 dollar). Het dagschema in Toronto werd verstoord door de veelvuldige regenbuien.

Nog voor de eerste druppels vielen rekende Djokovic in minder dan negentig minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-4) af met lokale held Peter Polansky (ATP 121). De Serviër speelde erg solide met zeven aces en geen enkel toegestane breakkans. De 31-jarige Djokovic lijkt opnieuw op dreef na 21 zeges in zijn laatste 24 duels. In de derde ronde treft de voormalig nummer één van de wereld de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 27), rijzende ster in het mannentennis en in Toronto te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8). De 19-jarige Griek rekende vorige week in de kwartfinales in Washington ook al af met David Goffin (ATP 11).

Nummer één van de wereld Rafael Nadal had eveneens weinig moeite met de Fransman Benoît Paire (ATP 55). Hij won met 6-2 en 6-3. Voor Nadal was het zijn eerste duel sinds zijn verloren halve finale tegen Djokovic op Wimbledon. In de derde ronde wacht de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 195), die na een marathonmatch van bijna drie uur de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 51) uit het toernooi kegelde.

Ook de titelverdediger in Canada, Alexander Zverev (ATP 3), miste zijn start niet. De Duitser rekende in twee sets (6-4 en 6-4) af met de Amerikaan Bradley Klahn (ATP 116). De Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 4), vorige week nog finalist in Los Cabos, gaf vlak voor aanvang van zijn duel forfait met een pijnlijk linkerpols.

Goffin naar tweede ronde in dubbelspel

Onze landgenoot David Goffin en de Bulgaar Grigor Dimitrov hebben zich in het dubbelspel op de Canadian Open, het Masters 1.000-tennistoernooi in Toronto (hardcourt/5,3 miljoen dollar), geplaatst voor de tweede ronde. Ze wonnen van Fransmannen Jeremy Chardy en Lucas Pouille met 7-6 (7/5) en 6-4 in 1 uur en 23 minuten. In de volgende ronde nemen Goffin en Dimitrov het op tegen de Kroaat Mate Pavic en Oostenrijker Oliver Marach. De wedstrijd van woensdag heeft een tijdlang stilgelegen vanwege regen.

In het enkelspel is Goffin (ATP 11) al uitgeschakeld. Hij verloor maandag in de eerste ronde van de Canadees Milos Raonic (ATP 29).

Meer over ATP

sport

sportdiscipline

tennis