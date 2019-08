Djokovic en Medvedev zijn laatste halvefinalisten in Cincinnati - Barty kan opnieuw nummer één van de wereld worden Redactie

17 augustus 2019

09u07

Bron: Belga 0

De Serviër Novak Djokovic (ATP 1) en de Rus Daniil Medvedev (ATP 8) hebben zich vrijdagnacht als derde en vierde geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000-toernooi in Cincinnati. Eerder op de avond bereikten David Goffin (ATP 19), door het forfait van de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 77), en de Fransman Richard Gasquet (ATP 56) al de halve eindstrijd.

De 32-jarige Djokovic, het topreekshoofd in Cincinnati, rekende na anderhalf uur tennis in twee sets (7-6 (7/2) en 6-1) af met de Fransman Lucas Pouille (ATP 31). De 23-jarige Medvedev, het negende reekshoofd, had nauwelijks een uur nodig om zijn landgenoot Andrey Rublev (ATP 70) van het terrein te vegen in twee sets (6-2 en 6-3). Het wordt de vijfde onderlinge confrontatie tussen Djokovic en Medvedev. De Serviër won drie keer, maar de Rus won wel het laatste duel, dit voorjaar op gravel in Monte Carlo. Novak Djokovic is de titelverdediger in Cincinnati.

Eerder op de avond profiteerde David Goffin al van het forfait van de Japanner Nishioka. Hij ontmoet Richard Gasquet in de andere halve finale. De Luikenaar trof Gasquet tweemaal eerder. In 2017 won Goffin in Tokio, maar het jaar nadien moest hij de zege in Montpellier aan Gasquet laten. Goffin heeft heel wat ATP-punten te verdedigen in Cincinnati: vorig jaar stond hij er ook in de halve finales. Nu doet onze landgenoot dus al minstens even goed.

Barty kan opnieuw nummer één worden na opgave van Osaka

Ashleigh Barty (WTA 2) moet nog één keer om opnieuw nummer één van de wereld te worden bij de vrouwen. Dat is de uitkomst van de kwartfinales op het WTA-toernooi in Cincinnati (hard/2.944.486 dollar). De 23-jarige Australische, het topreekshoofd, versloeg in haar kwartfinale de Griekse Maria Sakkari (WTA 33) na één uur en 44 minuten tennis in drie sets (5-7, 6-2 en 6-0). Nummer één van de wereld, de 21-jarige Japanse Naomi Osaka, gaf op in de derde set van haar kwartfinale tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 22). Kenin had de eerste set gewonnen met 6-4, de tweede set verloren met 1-6 en stond in de derde set 2-0 voor.

Osaka had last van de linkerknie en liet kort voor haar opgave nog een verband plaatsen. Haar blessure doet vragen rijzen bij haar paraatheid voor de US Open, die over tien dagen van start gaat. De Japanse verdedigt er haar titel.

Barty, die pas vorige week na een vroege uitschakeling in Montréal haar eerste plaats op de WTA-ranking verloor, treft in de halve finales de Russische veterane Svetlana Kuznetsova (WTA 153). De oud-winnares van Roland Garros (2009) en de US Open (2004) verraste in haar kwartfinale de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3), het derde reekshoofd, in drie sets (3-6, 7-6 (7/2) en 6-3). Kenin ontmoet in de andere halve finale haar landgenote Madison Keys (WTA 18), het vijftiende reekshoofd. Keys versloeg in een ander Amerikaans onderonsje Venus Williams (WTA 65) in twee sets (6-2 en 6-3).