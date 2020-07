Djokovic daagt nog uit en brengt bezoek aan goeroe die stelt dat ‘zijn’ piramides helend effect op corona hebben ODBS

15 juli 2020

09u49

Bron: AP 0 Tennis Alsof hij nog wat olie op het vuur wil gooien. Voor de eerste keer dat hij zich weer liet zien na zijn positieve coronatest, koos Novak Djokovic (33) voor een rondleiding door een omstreden figuur. De Bosnische semi-archeoloog Semir Osmanagic (in de video hieronder de man met de hoed) liet het nummer één van de wereld in het tennis kennismaken met de zogenaamde ‘Piramiden van de Zon’ in Visoko. Die zouden volgens de spirituele goeroe een helend effect op Covid-19 hebben.



Het Bosnische piramidencomplex is een clusterformatie van natuurlijke heuvels waarop Osmanagic een patent claimt te hebben. Hij zou de unieke structuur ervan ontdekt hebben en stelt dat de heuvels de grootste piramides op aarde zijn die door de mens zelf gemaakt zijn. Een theorie die door geologen en echte archeologen al snel werd ontkracht. Hun studies tonen aan dat de heuvels louter natuurlijke formaties zijn waarbij geen menselijke hulp aan te pas kwam. Maar Osmanagic blijft zijn stelling promoten en de site op de kaart zetten als een toeristische attractie.

Lage concentratie negatieve ionen

In een televisiegesprek met het Bosnische 'Face TV’, gaat de archeoloog/goeroe/auteur/zakenman zelfs nog een stap verder. Osmanagic stelt dat de ‘piramides’ helende effecten hebben. Onder andere op Covid-19. Hij gaat ervan uit dat negatieve ionen de grootste vijand van corona zijn en dat de concentratie van die ionen bijzonder hoog is in de piramides van Vissoko. In de video toont hij Djokovic zijn zogenaamde ionenmeter. “Kijk, we hebben hier een bijzonder lage concentratie van amper 210 negatieve ionen”, zegt hij tegen de Serviër.

Zelf zegt Osmanagic geen schrik te hebben van het virus. Hij claimt over een erg sterk immuunsysteem te beschikken net omdat hij veel tijd doorbrengt in de bossen rond de heuvels.

Wel met mondmasker

Een theorie die natuurlijk alles behalve wetenschappelijk onderbouwd is, net zoals Djokovic recent een forum gaf aan een soortgelijke goeroe die hamerde op de helende effecten van water. Djokovic zei toen zelfs dat vervuild water door de kracht van gebed kan omgezet worden in haar zuiverste vorm. “Wetenschappers hebben in experimenten aangetoond dat de moleculen in het water reageren op onze emoties, op wat we zeggen”, aldus Djokovic toen.

Djokovic kreeg de rondleiding in Visoko in het bijzijn van zijn ouders en een bodyguard. Opvallend: toen er hem naar selfies werden gevraagd, zette de Serviër ditmaal wel een mondmasker op. Enkele weken geleden organiseerde hij nog een exhibitietoernooi zonder het minste respect voor de coronaregels. Zo geraakte hij net als enkele collega’s en zijn vrouw besmet met het virus. Iets wat hem wereldwijde kritiek opleverde, maar Djokovic sprak nadien louter van een door de media georkestreerde heksenjacht tegen zijn persoon.

