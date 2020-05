Djokovic compleet gek verklaard na theorie over water: “Zoiets zeg je niet als nummer 1 van de wereld” ODBS

11 mei 2020

06u16 0 Instagram chervin333 Novak Djokovic heeft zich onlangs geout als een anti-vaccineerder en zijn voorliefde voor natuurproducten, spiritualiteit en zelfheling van het lichaam is geen geheim, maar nu gaat de Serviër nog een stap verder. In een livegesprek op Instagram stelt het nummer één van de wereld zonder verpinken dat het meest vervuilde water door “energetische transformatie, de kracht van het gebed en dankbaarheid in het zuiverste water kan omgezet worden”... Reacties blijven niet uit.



Djokovic deed de uitspraken in een gesprek met Chervin Jafarieh, een zelfverklaarde gezondheidsgoeroe, voor de serie ‘The Self Mastery Project’, waarin het gaat over mentale en fysieke gezondheid. Je zou denken dat het de ondernemer is die over het onderwerp begon om reclame te maken voor een van z’n producten (hij heeft een bedrijf genaamd ‘Cymbiotika’), maar het was Djokovic zelf die het thema aansneed. “Dit is natuurlijk niet iets dat gelinkt is aan een officiële gezonde manier van hoe je zou moeten eten en drinken”, hoor je ‘Nole’ eerst toch nog zeggen. “Maar ik ken mensen die dankzij energetische transformatie, dankzij de kracht van het gebed en dankbaarheid het meest vervuilde water en eten kunnen omzetten in hun zuiverste soort. Omdat water reageert. Wetenschappers hebben in experimenten aangetoond dat de moleculen in het water reageren op onze emoties, op wat we zeggen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we ons er dagelijks aan moeten herinneren dat we, wanneer we zitten, we ook zitten zonder camera’s, zonder onze gsm’s, zonder op schermpjes dingen te bekijken. Of, nog erger, dat we met ons gezin een conflict hebben aan tafel tijdens het eten. Ik weet nog hoe mijn grootvader, die acht jaar geleden overleed maar met wie ik een heel goeie band had, amper iets zei aan tafel. Als kind vond ik dat altijd vreemd, nu begrijp ik het.” En ondertussen knikt Jafarieh meer dan instemmend, waarna hij er ook nog een ‘wetenschappelijke’ verklaring aangaf. “Die wetenschappers zagen dat je specifieke gedachten of emoties kon overzetten op het water, op basis van de moleculaire structuur die beïnvloed kan worden door symmetrie en balans door een heilige geometrie. Als je water dan weer pijn, angst en frustraties bezorgt, valt het uiteen.”

De livestream haalde tot 500.000 views: Djokovic deed zijn ding als het huidige nummer één van de ATP-ranking niet voor God en klein Pierke. De Serviër kreeg al snel de nodige kritiek over zich heen. “Djokovic blijft zijn groot platform benutten om ons met echt geschifte pseudowetenschappelijke rommel te bestoken”, aldus de invloedrijke tennisjournalist Ben Rothenberg op Twitter. “Potentieel minder gevaarlijk dan je niet te willen vaccineren, maar NEE, de moleculaire structuur van water kan je niet veranderen door je emoties. En kijk hoeveel volgers hij heeft. Daarom dat het echt wel belangrijk is wat hij zegt en uitdraagt.”

“We weten dat Djokovic gelooft in meditatie, in gebed en holistische heling", aldus Mary Carillo, een ex-speelster die nu commentator is bij ‘Tennis Channel’. “Hij haatte het wanneer zijn elleboog geopereerd moest worden. Ik weet dat hij die operatie heel lang uitstelde, omdat hij echt dacht zelf zijn lichaam te kunnen herstellen. Ik vind het erg verontrustend dat iemand als Djokovic en die andere kerel verkondigen dat je van vervuild water drinkwater kan maken. Dit is zelfs gevaarlijk. Ik hoop dat hij dit niet nog langer gaat doen.”

Ook voor Jon Wertheim, een andere tennisjournalist, gaat Djokovic veel te ver met zijn “uitdagende conventionele wijsheid”. “Hij moet echt oppassen, zo’n uitspraken kunnen gevolgen hebben. De link naar complottheorieën die zeker in deze tijden echt gevaarlijk zijn, is snel gelegd. Ik vind dat het nummer één zijn in een mondiale sport als tennis gepaard moet gaan met een zekere verantwoordelijkheid. Die houdt in dat je de wetenschap en de objectieve waarheid moet respecteren.”

Opvallend: eind april kwam ook de echtgenote van Djokovic in het nieuws toen ze op haar Instagrampagina een video deelde van zo’n complottheorie rond het coronavirus. Op Instagram kreeg die post het label ‘fake news’ mee.

