Djokovic bezorgt Servië ticket voor halve finales ATP Cup Redactie

10 januari 2020

09u01

Servië heeft zich in Sydney ten koste van Canada gekwalificeerd voor de halve finales van de ATP Cup. Novak Djokovic bezorgde zijn land het beslissende punt.

In de eerste enkelwedstrijd haalde de Serviër Dusan Lajovic (ATP 34) het met 6-4 en 6-2 van de Canadese tiener Felix Auger-Aliassime (ATP 21). Daarna moest Djokovic, het nummer twee van de wereld, erg diep gaan tegen Denis Shapovalov (ATP 14). Pas na 2 uur en 40 minuten kon 'Nole' het laken naar zich toetrekken met 4-6, 6-1 en 7-6 (7/4). De Serviërs wonnen vervolgens ook nog het dubbel.

In de halve finales nemen Djokovic en co het op tegen het Rusland van Daniil Medvedev en Karen Khachanov, dat nog ongeslagen is dit toernooi.