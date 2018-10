Djokovic behaalt nieuwe triomf - 18-jarige Yastremska pakt eerste WTA-prijs - Garcia klopt Pliskova Redactie

14 oktober 2018

13u04

Bron: Belga 0 Tennis Novak Djokovic (ATP 3) heeft het Masters 1.000 toernooi in Shanghai (hard/7.086.700 dollar) voor de vierde keer in zijn loopbaan op zijn naam geschreven.

De 31-jarige serviër rekende in de finale af met de Kroaat Borna Coric (ATP 19) in twee sets: 6-3 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 37 minuten. Voor Djokovic was het dus de vierde maal dat hij zich in Shanghai plaatste voor de eindstrijd. Ook de vorige drie keer (in 2012, 2013 en 2015) was hij telkens succesvol. De 21-jarige Coric won al twee ATP-titels. Dit jaar was hij de beste in het Duitse Halle, in 2017 won hij in Marrakech.

Oekraïense belofte Yastremska verovert eerste eindzege

De Oekraïense youngster Dayana Yastremska (WTA 102) heeft het WTA-toernooi in Hongkong (hard/500.000 dollar) op haar naam geschreven.

De 18-jarige Yastremska klopte in de finale de Chinese Qiang Wang (WTA 24) overtuigend in twee sets: 6-2 en 6-1. De partij nam 1 uur en 6 minuten in beslag. Het was voor Yastremska haar eerste WTA-finale, waarin ze dus meteen succesvol was. Wang veroverde in haar loopbaan al twee titels, telkens dit jaar: in Nanchang en Guangzhou. De twee speelsters speelden nooit eerder tegen elkaar.

Caroline Garcia klopt Karolina Pliskova in finale Tianjin

De Française Caroline Garcia (WTA 16) heeft het WTA-toernooi van Tianjin (hard/750.000 dollar) op haar naam geschreven.

Garcia klopte in de finale de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 6) in twee sets: 7-6 (9/7) en 6-3. De partij duurde 1 uur en 44 minuten.

De 24-jarige Garcia verovert haar zesde WTA-titel, na eerdere triomfen in Bogota (2014), Straatsburg (2016), Mallorca (2016), Wuhan (2017) en Peking (2017). Ze heeft ook het toernooi van Limoges (WTA 125K Series) op haar palmares staan. De 26-jarige Pliskova maakte jacht op haar twaalfde titel, de derde van dit jaar na Stuttgart en Tokio.