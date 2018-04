Dit was Miami voor Elise Mertens: net niet in dubbelfinale, wel naar NBA-match van Heat tegen de Knicks Redactie

01 april 2018

08u00

Bron: Pine Agency 0

Elise Mertens beleefde na haar droomstart dit jaar down under, toen ze tien matchen op rij won en goed was voor winst in Hobart en een halve finale op de Australian Open, geen toptoernooien op het Amerikaanse hardcourt van Indian Wells en Miami. Op de BNP Paribas Open sneuvelde ze in de tweede ronde, in Miami was ze in de derde ronde (zestiende finales) niet opgewassen tegen de Britse titelverdedigster Johanna Kanta. Meer succes had ze in het dubbel, waar ze aan de zijde van de de Nederlandse Demi Schuurs zich maar net niet kon plaatsen voor de finale. Mertens, nummer 21 van de wereld, en Schuurs verloren na dik anderhalf uur in een supertiebreak (4-6, 6-3 en 11/9) van de de Tsjechische vrouwen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, het zesde reekshoofd. Dat gaf Mertens wel de gelegenheid volop te profiteren van Miami, zoals te zien in de video hierboven.