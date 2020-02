Dit keer geen succes: titelverdedigster Elise Mertens druipt in Doha af tegen Kazachse die ze in Fed Cup nog versloeg Redactie

25 februari 2020

17u42 0 Tennis Elise Mertens (WTA 23) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het WTA-toernooi in het Qatarese Doha (hard/2.939.695 dollar). De 24-jarige Limburgse, die haar titel verdedigde, verloor in de tweede ronde tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 32) in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-2.

De partij duurde 2 uur en 2 minuten. Eerder deze maand klopte Mertens Putintseva wel nog in de kwalificaties van de Fed Cup in twee sets. In de achtste finales wacht voor de Kazachse het Zwitserse vierde reekshoofd Belinda Bencic (WTA 9) of de Russin Veronika Kudermetova (WTA 38).

Mertens is in Doha ook nog aan zet in het dubbelspel. Met haar vaste Wit-Russische partner Aryna Sabalenka neemt ze het later vandaag in de tweede ronde (achtste finales) in een Belgisch onderonsje op tegen Kirsten Flipkens, die tandemt met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands. Mertens en Sabalenka vormen het derde reekshoofd en waren vrij in de openingsronde.

Alison Van Uytvanck (WTA 62) kijkt straks in de tweede ronde van het enkelspel een andere Kazachse, Elena Rybakina (WTA 17), in de ogen. Kirsten Flipkens (WTA 78) was de derde Belgische op de hoofdtabel, maar ze sneuvelde in de eerste ronde tegen de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 25) in twee sets (6-2 en 6-4).

Ook Australian Open-winnares Kenin onderuit

De Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 5) is eveneens uitgeschakeld in Doha. De nummer vijf van de wereld, begin deze maand nog toernooiwinnares op het Australian Open, verloor in Qatar in de tweede in twee sets van de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 25), die een ronde eerder onze landgenote Kirsten Flipkens (WTA 78) uit het toernooi had gekegeld: 6-3 en 7-6 (7/4). In de eerste ronde was de Amerikaanse vrij.

Voor Kenin was het al de tweede vroegtijdige uitschakeling op rij, want vorige week ging ze er in Dubai meteen uit tegen de Kazachse Elena Rybakina.

