Dit jaar geen tennis meer in China: WTA en ATP schrappen alle toernooien

24 juli 2020

07u18

Bron: ANP 0 Tennis Alle voor dit jaar geplande tennistoernooien in China worden geannuleerd. Dat hebben de ATP en WTA, die de belangrijkste tennistoernooien voor mannen en vrouwen wereldwijd organiseren, bekendgemaakt. De mededeling komt nadat het land een verbod op internationale sportevenementen heeft uitgevaardigd vanwege het coronavirus.

De belangrijkste Chinese sportorganisatie meldde dat in 2020 alleen proefevenementen worden gehouden voor de Olympische Winterspelen die in 2022 in Peking worden gehouden.

De ATP en de WTA hadden gehoopt vrijstellingen te krijgen voor hun evenementen, aangezien ze proberen zoveel mogelijk toernooien te spelen in een reeds zwaar verstoord seizoen. Die uitzonderingen komen er niet. "We zijn zeer teleurgesteld dat onze evenementen van wereldklasse in China dit jaar niet zullen plaatsvinden", zei Steve Simon, CEO van de WTA, in een verklaring. De WTA had zeven toernooien in China voor de rest van 2020 ingepland, inclusief de WTA Finals. De Tour wordt op 3 augustus na vijf maanden hervat met de Palermo Open op Sicilië.

De ATP heeft de Shanghai Masters, de China Open in Peking en de Chengdu Open- en Zhuhai-kampioenschappen geschrapt. "Het is met een zwaar hart dat we aankondigen dat ATP-toernooien dit jaar niet in China zullen worden gespeeld", zei ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi. "We respecteren het besluit van de Chinese regering om te doen wat het beste is voor het land als reactie op de ongekende wereldwijde situatie."

