Dit gebeurt er wanneer McEnroe en Kyrgios in hetzelfde team zitten en de umpire een discutabele beslissing in hun nadeel neemt

24 september 2018

10u46 1 Tennis John McEnroe en Nick Kyrgios maakten in de Laver Cup deel uit van hetzelfde team: Team Wereld. En wanneer de umpire een twijfelachtige beslissing in het nadeel van de twee heethoofden nam, gingen de poppen aan het dansen.

Intussen heeft Europa zijn titel verlengd in de Laver Cup, een tennisevent waarin Team Europa (met David Goffin, Roger Federer, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Kyle Edmund én Bjorn Borg als kapitein) het opnam tegen Team Wereld (met John Isner, Jack Sock, Frances Tiafoe, Kevin Anderson, Diego Schwartzman, Nick Kyrgios én John McEnroe als kapitein).

Goffin en co haalden de eindzege binnen met 13-8. De Duitser Alexander Zverev zorgde voor het beslissende punt. Maar het échte spektakel viel eerder te beleven - in de partij tussen Federer en Kyrgios. De umpire nam een discutabele beslissing in het nadeel van de Australiër, waarna die laatste de controle verloor. “Jij hebt waanideeën”, schreeuwde Kyrgios.

En toen ging kapitein McEnroe zich met de zaken bemoeien. “Wacht eens even. De bal ging buiten, en je maakt die beslissing ongedaan? Dus het punt is voor ons?”, vroeg de Amerikaan zich af. Neen. Punt herspelen, oordeelde de umpire. “Wat? Hij had die bal nooit kunnen terugslaan? Dat er wel een kans was? Wat was de kans? 0,001 procent?”, aldus een furieuze McEnroe. Federer won uiteindelijk de match in twee sets: 6-2 en 6-3.

