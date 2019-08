Diego Schwartzman pakt in Los Cabos derde ATP-titel Redactie

04 augustus 2019

09u04

Bron: Belga 0 Tennis De Argentijn Diego Schwartzman (ATP 27) heeft het ATP-toernooi in het Mexicaanse Los Cabos (hard/762.455 dollar) op zijn naam geschreven. Derde reekshoofd Schwartzman haalde het in de finale in twee sets van het Amerikaanse vijfde reekshoofd Taylor Fritz (ATP 28): 7-6 (8/6) en 6-3.

Voor de Argentijn was het in Los Cabos de derde ATP-titel in zijn carrière, de eerste dit seizoen. Voor Fritz blijft de teller op twee staan. Eerder dit jaar won hij wel al in Eastbourne.