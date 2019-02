Deze foto zegt alles: gespannen sfeer bij Belgische Fed Cup-tegenstander XC

08 februari 2019

Onze Belgische tennisdames nemen het morgen in de kwartfinale van de Fed Cup op tegen Frankrijk. En dat de sfeer bij onze zuiderburen niet optimaal is, is nogal zacht uitgedrukt. De Franse kapitein Julien Benneteau koos voor de enkelpartijen voor Alizé Cornet en Caroline Garcia. Kristina Mladenovic (rechts op de foto), vorig jaar nog de heldin tegen België, werd gepasseerd. “De keuze van de kapitein”, reageerde Mladenovic. Hoogspanning bij de Fransen.

Terrible image: Mladenovic hors de l'équipe de France de Fed Cup pour ce samedi à Liège. Elle avait battu la Belgique quasi à elle seule voici un an à Mouilleron-le-Captif... 🇧🇪-🇫🇷 pic.twitter.com/Apcw0wOdDs Yves Simon(@ yvessimonsevy) link