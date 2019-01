Deze dame mag zich de verloofde van Rafael Nadal noemen YP

30 januari 2019

12u34

Bron: Hola! 0 Tennis Heuglijk nieuws uit de tenniswereld: Rafael Nadal (32) heeft Maria Francisca Penello, al veertien jaar zijn steun en toeverlaat, ten huwelijk gevraagd. Dat meldt het Spaanse magazine Hola! in primeur.

Lo anuncia hoy la revista @hola. Rafa Nadal y su novia Mery se casarán el próximo otoño pic.twitter.com/GY0XrKj4vw Game, Set and Watch(@ GameSetandWatch) link

Nadal zou zijn 30-jarige Mery acht maanden geleden al het aanzoek hebben gedaan tijdens een romantisch weekendje in Rome, maar nu pas komt het nieuws van hun verloving naar buiten. Het huwelijk zelf, door het Spaanse blad nu al het ‘huwelijk van het jaar’ genoemd, is gepland in oktober en zal doorgaan op Mallorca, het eiland waarop zowel de beste Spaanse tennisser ooit als zijn aanstaande zijn grootgebracht. De exacte locatie werd evenwel nog niet meegedeeld.

Nadal, die vorig weekend nog kansloos onderuit ging in de finale van de Australian Open tegen Novak Djokovic, sluit niet uit dat er later ook kindjes komen. “Ik zou graag kinderen hebben ja, een jongen of een meisje, maakt niet uit. Ik hou van kinderen en ik ben een echte familieman”, zei hij daar onlangs nog over. “Ik word er ook niet jonger op, maar alles hangt natuurlijk af van hoe lang ik nog op hoog niveau kan doorgaan met tennissen.”

Perello, die ook in Melbourne weer aanwezig was om haar partner te steunen, werkt in de verzekeringssector en heeft ook een diploma bedrijfsmanagement op zak. Ze werkt ook als projectmanager in de Rafa Nadal Foundation, de liefdadigheidsinstelling die Nadal bijna tien jaar geleden het leven in riep.