Deze Britse tennisster ontsnapte aan de dood bij bloedbad in Vegas YP

08u29

Bron: AD.nl 0 Rv Tennis Ook de Engelse tennisster Laura Robson was getuige van de schietpartij in Las Vegas. De nummer 249 van de wereld overleefde de aanval waarbij minstens 59 mensen stierven en zeker 527 gewond raakten. Robson is naar eigen zeggen wel in shock.

Tijdens het openluchtfestival nam een schutter vanaf een hoger gelegen hotel het publiek bij een country-concert onder vuur. Robsons vriendje stond volgens haar een stuk verder in de menigte en hielp na de schietpartij vooral gewonden.



Robson bereikte in 2013 met de 27ste plaats haar hoogste positie op de wereldranglijst. Ze haalde zowel op Wimbledon als op de US Open ooit de vierde ronde.

