Dertien arrestaties in België na groot onderzoek naar matchfixing in tennis

05 juni 2018

09u58

Bron: Belga 4 Tennis Er zijn vandaag op verschillende plaatsen in België 21 huiszoekingen uitgevoerd in een grootschalig onderzoek naar wedstrijdvervalsingen in het tennis, zo meldt het federaal parket. Dertien mensen werden opgepakt voor verhoor. Onder hen ook tennissers, "maar geen bekende namen". Ook in het buitenland waren er interventies.

Het onderzoek bracht aan het licht dat een Armeens-Belgische bende tussen 2014 en nu professionele tennissers actief zou hebben omgekocht om wedstrijduitslagen te regelen en met voorkennis te gokken. De verdachten hebben bijna allemaal hetzelfde profiel: geen inkomen, geen werk en financieel aan de grond. Ze kregen instructies om cashgeld in te zetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden van de lagere klassen.

De huiszoekingen vonden plaats in Sint-Gillis (2), Vilvoorde, Mechelen (4), Ukkel, Laken, Jette (2), Schaarbeek (2), Sint-Agatha-Berchem, Geraardsbergen (4), La Louvière, Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde. Op vraag van de Belgische onderzoeksrechter werd simultaan opgetreden in Duitsland, Frankrijk, Bulgarije, Slovakije, Nederland en de VS. De operatie kreeg steun van de Europese politieorganisatie Europol.

Geweld niet geschuwd

In 2015 ontving de Kansspelcommissie verschillende meldingen van gokinstellingen waaruit bleek dat heel wat personen van Armeense afkomst en verblijvend in ons land zich mogelijk schuldig maakten aan matchfixing in het tennis. Ze richtten zich daarbij op wedstrijden van kleinere toernooien uit het Futures- en Challenger-circuit, waar meestal geen cameraopnames zijn.

Het gerecht spreekt over feiten van matchfixing, corruptie, witwassen en deelname aan activiteiten van een criminele organisatie. De bende zou ook geen geweld of bedreigingen hebben geschuwd. De bende viel terug op een crimineel netwerk om anoniem grote geldsommen naar het buitenland te laten vloeien, aldus nog het federaal parket