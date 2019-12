Derde reekshoofd Van Uytvanck moet meteen inpakken in Limoges LPB

17 december 2019

16u42

Bron: Belga 1

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in het Franse Limoges. Van Uytvanck, het derde reekshoofd, verloor na 1u44' in twee sets van de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 84). Het werd 6-4, 6-4.

Maandag ging ook Yanina Wickmayer (WTA 153) er al uit in de openingsronde in Limoges. De Antwerpse verloor met 6-2, 6-4 van de Française Océane Dodin (WTA 167). Ook Greet Minnen (WTA 118) staat nog op de hoofdtabel. Zij treft woensdag in haar eerste ronde de Française Clara Burel (WTA 795).

Minnen en Van Uytvanck werden ook uitgeschakeld in de eerste ronde (kwartfinales) van het dubbelspel in Limoges. Het Belgische duo verloor met 6-3, 3-6, 10/7 van de Russin Ekaterina Alexandrova en de Georgische Oksana Kalashnikova.