Del Potro pakt 21ste toernooizege in Acapulco, Tsurenko verlengt titel bij de vrouwen TLB

04 maart 2018

09u21

De Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 9) heeft het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hardcourt/1.642.795 dollar) op zijn naam geschreven. In de finale haalde de 29-jarige Del Potro het vlot in twee sets van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8): 6-2 en 6-4 na anderhalf uur spelen.

Voor het zesde reekshoofd was het de 21e toernooizege in zijn carrière, zijn eerste na het toernooi in Stockholm in oktober vorig jaar. Bij de 31-jarige Anderson blijft de teller op vier staan. De Zuid-Afrikaan won in februari nog het ATP-toernooi in New York. In Mexico was het reeds zijn tweede verloren finale. In 2014, toen de Mexican Open nog in de hoofdstad Mexico-Stad gespeeld werd, moest hij in de finale zijn meerdere erkennen in de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Lesia Tsurenko verlengt titel

De Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 40) heeft haar titel op het WTA-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/250.000 dollar) verlengd.

Het zevende reekshoofd haalde het in de finale nipt in drie sets van de Zwitserse Stefanie Voegele (WTA 183): 5-7, 7-6 (7/2) en 6-2 na 2 uur en 43 minuten.

Voor de Oekraïense was het de vierde WTA-titel in haar carrière. Voegele speelde in Acapulco nog maar haar eerste finale en dus is haar palmares ook nog blanco.