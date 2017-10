Del Potro loopt nieuwe polsblessure op in Shanghai - Sharapova staat voor het eerst weer in finale DMM

De Russische Maria Sharapova (WTA 86) heeft zich voor het eerst sinds haar terugkeer op het circuit na een dopingschorsing van vijftien maanden geplaatst voor de finale van een WTA-toernooi. In het Chinese Tianjin staat de Russische zondag tegenover de Wit-Russische tiener Aryna Sabalenka (WTA 102) in de eindstrijd. De 30-jarige Sharapova rekende in haar halve finale na één uur en twintig minuten in twee sets (6-3 en 6-1) af met de 31-jarige thuisspeelster Peng Shuai (WTA 25), het derde reekshoofd.



Eerder op de dag plaatste de 19-jarige Sabalenka zich voor het eerst voor een WTA-finale. De Wit-Russische klopte in haar halve finale in twee sets (6-1 en 6-3) de Italiaanse Sara Errani (WTA 280). Voor Sabalenka staat een eerste WTA-titel op het spel. Sharapova speelde al 58 WTA-finales in het verleden, waarvan ze er 35 won.

Polsblessure Del Potro in China

Het is hoogst onzeker of Juan Martin Del Potro (ATP 23) op het Masters 1.000-toernooi in Shanghai kan aantreden in zijn halve finale tegen Roger Federer (ATP 2). De Argentijn heeft last van zijn linkerpols, waaraan hij drie jaar geleden moest worden geopereerd. De blessure hield Del Potro destijds maanden aan de kant.



De 29-jarige Argentijn struikelde vrijdag tijdens de beslissende derde set van zijn kwartfinale tegen de Serviër Viktor Troicki. Del Potro viel daarbij op zijn linkerpols. Hij liet zich aan de kant behandelen, maar ging door en trok de partij naar zich toe in drie sets (4-6, 6-1 en 6-4).



Del Potro liet daarna in het ziekenhuis een MRI-scan maken van zijn pols. Het bleek om een kneuzing te gaan. De dokters besloten uit voorzorg wel een spalk te plaatsen, om het gewricht te stabiliseren. De Argentijn beslist pas kort voor zijn partij tegen Federer of hij gaat tennissen. "Ik ben heel blij dat ik in de halve finales sta, maar mijn gezondheid is het belangrijkste", zei Del Potro. "Als het allemaal meevalt, ga ik spelen en mijn uiterste best doen."





Sabalenka stoomt naar eerste WTA-finale

De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 102) heeft zich vanmorgen als eerste geplaatst voor finale van het WTA-toernooi in het Chinese Tianjin. De 19-jarige Sabalenka vloerde na exact één uur tennis de 30-jarige Italiaanse Sara Errani (WTA 280) in twee sets (6-1 en 6-3). In haar eerste WTA-finale wacht voor Sabalenka een confrontatie met de Russische Maria Sharapova (WTA 86) of de Chinese Peng Shuai (WTA 25). Zij nemen het later op de dag tegen elkaar op in de tweede halve finale.



Voor de 30-jarige Sharapova staat een 59e WTA-finale op het spel, haar eerste sinds haar terugkeer van een dopingschorsing. De Russische won daarvan 35 finales. De 31-jarige Peng speelde eerder al elf finales, waarvan ze er drie won.