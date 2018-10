Del Potro krijgt in Peking finaleticket cadeau na forfait van Fognini, Mertens grijpt naast dubbelfinale Redactie

06 oktober 2018

12u02

Bron: Belga

Juan Martin del Potro (ATP 4) heeft zich vandaag zonder te spelen geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi van Peking (3.401.860 dollar). Zijn Italiaanse tegenstander Fabio Fognini (ATP 13) trok zich terug met een enkelblessure. Morgen speelt eerste reekshoofd Del Potro om de titel op het Chinese hardcourt tegen de Brit Kyle Edmund (ATP 16) of de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 34).

Voor de 30-jarige Argentijn wordt het de 35e ATP-finale uit zijn carrière. Hij won tot dusver 22 toernooien, waaronder twee dit jaar (Acapulco en Indian Wells). Op de voorbije US Open botste Del Potro in de finale op Novak Djokovic.

Elise Mertens grijpt naast ticket voor dubbelfinale

Elise Mertens is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de finale van het dubbelspel op het WTA-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/8.285.274 dollar). Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs verloor de Limburgse in twee sets van het Tsjechische duo Andrea Sestini Hlavackova en Barbora Strycova, het tweede reekshoofd. Het werd 6-0 en 7-5 na 1 uur en 11 minuten tennis.

Vorige week schreven Mertens en Schuurs nog het dubbeltoernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.746.000 dollar) op hun naam. Die zege leverde het duo een ticket op voor de WTA Finals van eind oktober in Singapore, waar de acht beste tandems van het seizoen vertegenwoordigd zullen zijn.

In het enkelspel in Peking sneuvelde Mertens (WTA 14) maandag in de eerste ronde. De 22-jarige Mertens botste op de Chinese Shuai Zhang (WTA 45).

Anastasija Sevastova is eerste finaliste

De Letse Anastasija Sevastova (WTA 20) plaatste zich bij de vrouwen dan weer als eerste voor de finale In de halve eindstrijd versloeg ze de Japanse Naomi Osaka (WTA 6), de US Open-kampioene, met twee keer 6-4 na 1 uur en 32 minuten tennis. Morgen speelt Sevastova op het Chinese hardcourt om de titel tegen de Deense Caroline Wozniacki (WTA 2) of thuisspeelster Wang Qiang (WTA 28).

De 28-jarige Sevastova won tot dusver drie WTA-titels (Estoril 2010, Mallorca 2017 en Boekarest 2018).

Kei Nishikori en Daniil Medvedev spelen om titel in Tokio

De Japanner Kei Nishikori (ATP 12) en de Rus Daniil Medvedev (ATP 32) hebben zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in Tokio (hard/1.781.930 dollar). Derde reekshoofd Nishikori was voor eigen volk met 7-6 (7/2) en 6-1 te sterk voor de Fransman Richard Gasquet (ATP 25). Medvedev zette de Canadees Denis Shapovalov (ATP 31) opzij met twee keer 6-3.

De 28-jarige Nishikori mikt morgen op een twaalfde toernooizege, de eerste dit jaar. Het toernooi van Tokio won hij al twee keer, in 2012 en 2014. Medvedev, 22, won tot dusver twee ATP-toernooien. Dit jaar zegevierde hij in Sydney en Winston-Salem. Om op de hoofdtabel te geraken, moest de Rus overigens twee kwalificatierondes afwerken. De finale wordt al zijn zevende match in Tokio.

De laureaat volgt op de erelijst van het Rakuten Open David Goffin op. De Luikenaar zegde voor deze editie geblesseerd af.