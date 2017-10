Del Potro knokt zich voorbij Cilic naar finale in Bazel 17u13 0 AFP Tennis Juan Martin Del Potro (ATP 19) heeft zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Zwitserse Bazel (hard/1.837.425 euro). In de halve finales klopte het Argentijnse vierde reekshoofd de Kroaat Marin Cilic (ATP 4), het tweede reekshoofd, in twee sets: tweemaal 6-4 na 1 uur en 38 minuten.

Del Potro, die vorige week het ATP-toernooi van Stockholm won, gaat in de finale op zoek naar zijn 21e ATP-titel. Hij neemt het zondag op tegen de winnaar van het duel tussen David Goffin (ATP 10) en thuisspeler Roger Federer (ATP 2), zevenvoudig winnaar van het toernooi in Bazel. De Luikenaar kijkt later op de dag het Zwitserse topreekshoofd in de ogen.





EPA

AFP