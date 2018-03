Del Potro klopt Thiem in Acapulco en treft topreekshoofd Zverev Redactie

02 maart 2018

08u46

Bron: Belga 0 Tennis De Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 9) heeft zich geplaatst voor de halve finales op het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hardcourt/1.642.795 dollar). Del Potro klopte in de topaffiche van de kwartfinales de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 6), de winnaar in 2016 in Acapulco, in twee sets (6-2 en 7-6 (9/7)). In de halve finales volgt een clash met het Duitse topreekshoofd Alexander Zverev (ATP 5).

Zverev had zelf weinig moeite met de Amerikaan Ryan Harrison (ATP 60) en won in twee sets (6-4 en 6-1). De Duitser is de hoogst gerangschikte in Acapulco, nadat nummer één van de wereld Rafael Nadal dinsdag al forfait gaf, met een nieuwe opstoot van zijn bovenbeenblessure. De enige eerdere confrontatie tussen Zverev en Del Potro, in Shanghai vorig jaar, eindigde in een overwinning van de Argentijn.

In de tweede halve finale treft de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8) de Amerikaan Jared Donaldson (ATP 59). Anderson maakte in twee sets (7-6 (7/5) en 6-4) korte metten met de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 29), terwijl Donaldson snel afrekende (6-3 en 6-1) met de Spaanse veteraan Feliciano Lopez (ATP 38).

