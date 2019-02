Del Potro kan titel Indian Wells niet verdedigen - Bonaventure out in dubbel Acapulco XC

28 februari 2019

09u43

Bron: ANP 0

Del Potro kan titel niet verdedigen

Juan Martin Del Potro (ATP 4) moet forfait geven voor het Masters 1.000-toernooi van Indian Wells (hard/9.314.875 dollar), dat volgende week van start gaat, zo maakte de Argentijn op sociale media bekend. Del Potro sukkelt met een kwetsuur aan de rechterknie, moet daardoor rusten en kan zo zijn titel niet verdedigen in de Verenigde Staten. “Na het toernooi van Delray Beach hebben we verscheidene specialisten geraadpleegd en vervolgens beslist om met een kniebehandeling te starten”, aldus de Argentijn, die zich nu klaarstoomt voor het toernooi in Miami, dat medio volgende maand van start gaat.

Ysaline Bonaventure strandt in eerste ronde dubbelspel

Ysaline Bonaventure heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/250.000 dollar). In de eerste ronde ging onze landgenote aan de zijde van de Amerikaanse Kaitlyn Christian in twee sets onderuit tegen de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Mexicaanse met Australische roots Giuliana Olmos, de derde reekshoofden in Mexico: 6-2 en 6-3 na 59 minuten. Voor Bonaventure is het toernooi in Acapulco zo helemaal afgelopen. In de eerste ronde van het enkelspel sneuvelde de kwalificatiespeelster dinsdag al tegen de Amerikaanse Christina McHale (WTA 144): 3-6, 6-1 en 2-6.