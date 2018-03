Del Potro blijft winnen Redactie

29 maart 2018

10u06

Bron: Belga 0 Tennis De Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 6) heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Miami.

Del Potro haalde het in de kwartfinales in drie sets van de Canadees Milos Raonic (ATP 25): 5-7, 7-6 (7/1) en 7-6 (7/3). Voor Del Potro, die onlangs ook de toernooien van het Mexicaanse Acapulco en Indian Wells op zijn naam mocht schrijven, was het de vijftiende zege op rij. De Argentijn blijft zo op koers voor de Sunshine Double, maar dan moet hij eerst bij de laatste vier wel nog voorbij de Amerikaan John Isner, de nummer zeventien van de wereld. Eerder in het tornooi schakelde Del Potro al titelverdediger Roger Federer uit.