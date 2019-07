De trein is vertrokken: Gille en Vliegen veroveren tweede ATP-titel - Van Uytvanck en Minnen treffen elkaar LPB

28 juli 2019

17u31

Bron: Belga 0

Sander Gille en Joran Vliegen veroveren tweede ATP-titel

Sander Gille en Joran Vliegen hebben het dubbelspel gewonnen op het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/524.340 euro). In de finale versloegen de Limburgers, die het vierde reekshoofd vormden, de Oostenrijks-Slovaakse tandem Philipp Oswald/Filip Polasek, het eerste reekshoofd. Na 57 minuten tennis stond de 6-4, 6-3 eindstand op het scorebord.

Voor Gille (28) en Vliegen (26) is het de tweede ATP-toernooizege. Vorig weekend opende het Davis Cup-duo hun erelijst met eindwinst op het gravel in het Zweedse Bastad. De Limburgers wonnen samen ook al dertien Challengertitels, waarbij een vorige maand in Bratislava.

Albert Ramos-Vinolas verovert eindzege in Gstaad

De Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 85) heeft het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/524.340 euro) op zijn naam geschreven. Hij haalde het in de finale met 6-3 en 6-2 van de Duitser Cedrik-Marcel Stebe (ATP 455).

De 31-jarige Ramos-Vinolas speelde eerder al zes ATP-finales, maar kon er nog maar een winnen, in 2016 in het Zweedse Bastad. Op de erelijst in Gstaad volgt hij de Italiaan Matteo Berrettini op. Voor de 28-jarige Stebe was het zijn eerste ATP-finale.

Alison Van Uytvanck en Greet Minnen kruisen de degens

Alison Van Uytvanck (WTA 66), het tweede reekshoofd, en Greet Minnen (WTA 122) nemen het in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Duitse Karlsruhe (gravel/125.000 dollar) op tegen elkaar. Het wordt hun eerste onderlinge duel.

In het dubbeltoernooi vormen de twee een tandem. Ze treffen in de eerste ronde (kwartfinale) de Duitse Nicola Geuer en de Slovaakse Dalila Jakupovic.

De Minaur en Taylor spelen om toernooizege in Atlanta

De Australiër Alex de Minaur en de Amerikaan Taylor Fritz spelen de finale van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Atlanta (hard/694.995 dollar). De Minaur versloeg in de halve finale de Amerikaan Reilly Opelka met 7-6 (7/4), 6-7 (5/7), 6-3. Nadien haalde Fritz het in drie sets (6-1, 3-6, 6-3) tegen de Brit Cameron Norrie.

Voor de 20-jarige De Minaur wordt het zijn vierde ATP-finale. In 2018 werd hij runner-up in Sydney en Washington. Begin dit jaar haalde de Australiër opnieuw de eindstrijd in Sydney en dit keer veroverde hij wel zijn eerste toernooizege. De 21-jarige Fritz werkt zijn derde ATP-finale af. Afgelopen juni ging hij in Eastbourne met de eindzege aan de haal. In 2016 verloor hij in Memphis.