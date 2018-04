De schrijnende verhalen van Belgische tennissers die in wereld van doodsbedreigingen, matchfixing en chantage leven: "'I am going to kill your mother', las ik plots" TLB

25 april 2018

12u41

Bron: KNACK 0 Tennis Vandaag wordt een rapport gepubliceerd dat - in opdracht van de ATP, WTA en ITF (Internationale tennisbond, red.) - de corruptie in de tenniswereld heeft onderzocht. En uit een artikel dat deze week verschenen is in Knack, blijkt dat zo'n onderzoek wel degelijk broodnodig is. In het weekblad getuigen enkele Belgische tennissers, vooral uit de onderste regionen van het profcircuit, hoe het tennis onder meer door het onlinegokken ook een wereld van doodsbedreigingen, matchfixing en chantage geworden is.

Sportweddenschappen zijn booming business, zo blijkt uit cijfers van Knack. In 2015 genereerden de gokkantoren binnen België een omzet van 206,5 miljoen euro met gokken op sport. Voetbal en tennis zijn de sporten waarop veruit het meest wordt gewed. En dat ondervinden de tennissers geregeld aan den lijve. Via social media zijn (doods)bedreigingen en andere cyberpesterijen schering en inslag geworden. Vooral voor zij die kleinere Challenger- en Futures-toernooien betwisten, de échte toppers worden veel meer afgeschermd.

Elyne Boeykens is één van de tennissters die haar verhaal doet in Knack. Ze is 26, staat 506e op de wereldranglijst en kijkt terug naar een toernooi dat ze gespeeld heeft in Spanje. "Wij tennissers kijken er niet meer van op als we worden beledigd of bedreigd. Het hoort erbij", zegt ze. "Ik won de eerste set tijdens een wedstrijd in Spanje. Een verrassing, want mijn tegenstander stond hoger gerangschikt. Er ontstond rumoer op de tribunes: er zaten gokkers in het publiek. Sommigen hadden wellicht geld verloren, anderen roken juist hun kans."

"Het tumult hield aan en de umpire zette twintig man uit het stadion. Vanaf de poort konden ze nog net de wedstrijd volgen… en mij uiteindelijk zien verliezen. Ik droop af naar de kleedkamers en wist wat me te wachten stond. Mijn Facebook-tijdlijn veranderde in een open riool: 'I am going to kill your mother'. Gepost door anonieme accounts van over de hele wereld.

Voor eeuwig in de zak van de gokmaffia

An-Sophie Mestach, tegenwoordig de nummer 416 op de wereldranglijst, noemt de sociale media "een vergiftigd geschenk" voor tennissers. "Sponsors verwachten dat wij ons leven online met de hele wereld delen. Niet op de sociale media zitten is geen optie", aldus Mestach. "Maar die bereikbaarheid maakt ons kwetsbaar voor gokkers. Mijn accounts op Twitter en Facebook laat ik door iemand anders beheren – dan zit er toch een buffer tussen. Ik hoor dat meer en meer spelers dat doen.

De ITF richtte al in 2008 de Tennis Integrity Unit, bedoeld om zaken als matchfixing het hoofd te bieden. In 2017 werden door dat orgaan 14 spelers geschorst, maar onder hen geen enkele grote naam. Volgens tennisser Jonas Merckx (ATP 542) brengt het alvast weinig zoden aan de dijk. Hij kreeg onlangs zelfs een voorstel om een set te verliezen voor 1.500 euro. "Ik heb meteen opgehangen toen ik de vraag kreeg via de telefoon. Voor mij is 1.500 euro veel geld, maar een match verkopen? Wie daaraan begint, zit voor eeuwig in de zak van de gokmaffia."