De noodkreet die van het nummer 620 van de WTA-ranking een heldin maakt: “Eindig jij toernooien met gaten in je schoenen, Thiem?” ODBS

13 mei 2020

06u02 4 Tennis “Geen van die spelers zullen verhongeren.” Voor Dominic Thiem (ATP 3) hoeft het echt niet, het plan van de tenniswereld om de spelers en speelsters gerangschikt tussen de 250ste en 700ste plaats te steunen met 10.000 dollar (9.216 euro) tijdens de coronacrisis. Daarvoor zouden de toppers elk 30.000 euro afstaan. In een emotionele 9 minuten durende video op de sociale media, richt de 21-jarige Algerijnse Inès Ibbou (WTA 620) zich tot de Oostenrijker. Een post die meteen veel bijval krijgt van onder andere Venus Williams en Nick Kyrgios.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ik ben een eenzaam meisje dat de wereld rondreist. Steeds op zoek naar de goedkoopste vliegtickets. Ik kijk zo hevig uit naar de dag dat ik het me kan veroorloven mijn ouders eens een cadeautje te kopen Inès Ibbou

Thiem zal zich ongetwijfeld even verslikt hebben in zijn proteïneshake aan de ontbijttafel, bij het zien van de aangrijpende noodkreet van Ibbou. Daarin richt het meisje zich meerdere keren persoonlijk tot Thiem, een goeie vriend van David Goffin. Thiem had zich eerder laatdunkend uitgelaten over het plan, een initiatief van Federer, Djokovic, Nadal en de bekende Franse coach Patrick Mouratoglou, om de spelers bij te staan die geen inkomsten meer hebben omwille van het stopzetten van de toernooien. “Veel, echt veel van die spelers hebben de top niet bereikt omdat de ze de sport niet op de eerste plaats zetten. Ik zie echt niet in waarom ik hen geld zou moeten geven. Dan doneer ik liever aan mensen of organisaties die het echt nodig hebben”, aldus Thiem in de Oostenrijkse ‘Kronen Zeitung’.

“Beste Dominic,” aldus Ibbou, die in haar carrière tot dusver amper 22.700 euro aan prijzengeld bij elkaar speelde, “waar zou ik in mijn carrière staan als ik in jouw schoenen stond?” In combinatie met beelden waarin ze in soms erbarmelijke omstandigheden moet trainen, raakt Ibbou de gevoelige snaar. “Je weet toch dat het in mijn land alles behalve makkelijk is om het te maken als atlete op hoog niveau? Ik groeide op in een weinig bemiddelde familie met ouders die niets hadden met tennis. Jij deed dat in een ‘magische wereld’, met je ouders die beiden tenniscoach waren. We kiezen niet waar we geboren worden. Eindig jij soms ook toernooien met gaten in je schoenen?”

Ibbou zegt erbij dat ze eindeloos veel van haar ouders houdt en ze het erg spijtig vindt dat ze hen door al het reizen zo weinig ziet. “Ik kijk zo hevig uit naar de dag dat ik het me kan veroorloven hen een cadeautje te kopen.” Dit jaar heeft Ibbou slechts 2.857 euro verdiend aan prijzengeld. Waar dan dikwijls nog eens reiskosten af moeten. Van een entourage zoals Thiem die heeft kan ze alleen maar dromen, wel moet ze zich dagelijks zorgen maken om haar budget en visum. “Ik ben een eenzaam meisje dat de wereld rondreist. Steeds op zoek naar de goedkoopste vliegtickets. Zo graag zou ik eens mijn verjaardag vieren in het bijzijn van geliefden. Natuurlijk horen al die opofferingen bij de sport, maar toch: mijn carrière moet bepaald worden op de court, niet door mijn bankrekening. Dit is geweldig onfair.”

Jij bent mijn held Venus Williams

Ze lijst ook alle obstakels op die het pad richting topspeelster in Algerije bemoeilijken: slechte faciliteiten, geen gediplomeerde coaches, geen proftoernooien, geen begeleiding en “geen cent” staatshulp. “Sponsors, zeg je? Die bestaan niet eens in Algerije.“

Vorige week maakten de WTA en ATP samen met het ITF en de vier grandslamtoernooien bekend dat ze een ‘Player Relief Programme’ opgezet hadden. Die moet voor financiële steun voor de minst bedeelden zorgen. In die kas zit meer dan 5,5 miljoen euro. “Spelers helpen staat gelijk aan het helpen om het tennis te overleven”, aldus Ibbou nog eens rechtstreeks richting Thiem. “We vragen niets van jou, buiten wat respect voor onze opofferingen. Spelers als jij doen me vastklampen aan mijn tennisdroom. Alsjeblieft, verpest die niet. Of wil je straks soms alleen staan op de court?”

Reactie uit Algerije

Thiem heeft nog niet gereageerd op de boodschap, andere spelers wel. “Jij bent mijn held”, schreef Venus Williams onder de post op Instagram. “Respect”, luidde het bij Nick Kyrgios, die Thiem eerder in zijn karakteristieke stijl al onder vuur had genomen. Toen Ibbou hem bedankte, beloofde de Australiër haar te helpen.

De onrechtstreekse kritiek op het Algerijnse sportbeleid valt in het land niet in dovemansoren. President Abdelmadjid Tebboune stelde al dat “Algerije het zich niet kan veroorloven een talent als Inès Ibbou te verliezen.” En maandag beloofde Sid Ali Khaldi, minister van Sport, dat het land klaar is haar te ondersteunen. Ibbou, die momenteel in Tunis verblijft, is overweldigd door alle steunbetuigingen. “Voor het eerst in mijn carrière voel ik me gehoord. Voor het eerst lijken ze bezorgd om ons.”

Lees ook: ‘Grote Drie’ slaan handen in elkaar: Djokovic, Nadal en Federer willen 4,1 miljoen euro verdelen onder mindere tennisgoden

Lees ook: Yannick Mertens (ATP 473) blij met coronanoodfonds van de ‘Grote Drie’: “9.000 euro is veel geld en tegelijk niets”

Lees ook: Omstreden uitspraken Djokovic onder de loep genomen door onze tennisexpert: “Soort kwakzalver krijgt enorm forum” (+)

Lees ook: Djokovic compleet gek verklaard na theorie over water, moeder Dijana: “Novak voelt zich een ‘uitverkorene’ van God”

Lee