De nieuwste 'maffia-plaag' in het tennis: "Ze zitten ergens verdoken in de tribunes en zijn echte professionals. Hun gsm halen ze niet eens boven" Hans Op de Beeck

16 mei 2018

11u56

Bron: 20minutes.fr 37 Tennis Naast het stilaan bekende probleem rond matchfixing kampt het tennis op het lagere professionele niveau met een nieuwe plaag: de online gokkers. "Echte maffia", volgens een Franse toernooidirecteur. Of waarom tennis niet altijd is wat het lijkt.

Ze zijn er! Plots, een man of vijf, vooral van Oost-Europese afkomst. In de tribunes, in de wandelgangen of zelfs langs de kant tijdens een training. Praten doen ze nauwelijks, laat staan dat ze zich laten opmerken. Ze proberen vooral zoveel mogelijk op te gaan in de massa. Nochtans zijn verschillenden onder hen op regelmatige basis al met de nodige aandrang op ATP- en ITF-toernooien de deur gewezen. Maar elke week staan ze er opnieuw. "Neen, ze zijn hier niet uit liefde voor het tennis. We weten dat ze hier zijn om te gokken op wedstrijden", aldus een habitué van Challenger- en Futures-toernooien, competities die onder de ATP/WTA-toernooien gerangschikt zijn. De man blijft liever anoniem - het onderwerp ligt bijzonder gevoelig. Vooral sinds de publicatie eind vorige maand van een onafhankelijk rapport van de Tennis Integrity Unit (TIU) dat het heeft over "een tsunami aan matchfixing op het laagste niveau".

Er hangt dikwijls een vreemde sfeer rond de wedstrijden. Vooral in de eerste rondes, moet je aan veel scores twijfelen Franse tennisfan Nicolas

"Nog niet één speler heeft bij mij er al zijn beklag over gedaan. Maar ik zie hier voldoende verrassende nederlagen of matchen met vreemd wedstrijdverloop". Aan het woord is Jean-Baptiste Perlant, de Franse organisator van het BNP Paribas Primrose, een Challenger-toernooi dat deze week in Bordeaux plaatsvindt. "Waarschijnlijk gaat het om 'geregelde' wedstrijden, ja. Ik weet dat er bedragen van 15.000 tot 20.000 euro de ronde doen voor een speler om een wedstrijd te vervalsen. Dat is soms meer dan de winnaar van zo'n toernooi opstrijkt."

En dan is er nog een andere plaag. Het online gokken vanuit de tribunes, wat verboden is. Perlant: "Het gaat hier om echte professionals. Ze zitten ergens verdoken in de tribune. Hun gsm halen ze zelfs niet eens boven. Sommigen onder hen hoeven louter op een knopje in hun zak te drukken, waarmee ze hun online weddenschap activeren. Dat is echte maffia."

De oorzaak van die laatste wantoestand, is een deal van 57,5 miljoen euro die de Internationale Tennis Federatie (ITF) drie jaar geleden heeft afgesloten met het Zwitsers bedrijf Sportradar om live scoringsdata van die toernooien te verkopen waardoor er op elk moment van de dag kan gewed worden, op elk gespeeld punt van elke wedstrijd overal in de wereld. Zeker handig voor de gokkers in de tribunes, die wanneer een speler goed op weg lijkt om het punt te maken -bijvoorbeeld bij een voorbereiding van een smash- nog voor de umpire het punt gevalideerd heeft hun gok geplaatst hebben.

Wat kan je er als toernooidirecteur tegen beginnen? Perlant ontvangt een hele week lang iemand van de ATP die louter verantwoordelijk is voor het ontmaskeren van de valsspelers. Het toernooi beschikt ook over een zwarte lijst met mensen die al eens zijn buitengesmeten of de accreditatie geweigerd zijn, terwijl aan de ingang elke toeschouwer een formulier met het reglement meekrijgt.

Maar voor Nicolas, een jonge tennisfan in Bordeaux, is dat veel te weinig. "Ik vind het spijtig dat je je moet afvragen of het tennis dat we hier te zijn krijgen, wel echt is. Er hangt dikwijls een vreemde sfeer rond de wedstrijden. Vooral in de eerste rondes, moet je aan veel scores twijfelen. Jonge tennissers die benaderd worden zijn dikwijls goed afgeschermd door hun entourage, maar oudere spelers die niet echt goeie resultaten meer boeken, kunnen ook zij zo'n bedrag weerstaan?", vraagt Nicolas zich af.

Zoals ook het rapport, dat door een team van Britse advocaten werd samengesteld, stelt: "Het huidige tennislandschap zorgt voor een vruchtbare voedingsbodem om de integriteit van de sport te schenden. Maar 250 spelers kunnen van de sport leven terwijl er wel zo’n 15.000 professionals zijn. Het onevenwicht tussen inkomsten en onkosten doet spelers overstag gaan.”

"Zoals met doping"

Die deal met Sportradar terugroepen is één van de maatregelen die de onafhankelijke onderzoekscommissie aanbeveelt, net als het stoppen van sponsoring door gokbedrijven, een betere begeleiding van spelers en een uitbreiding van de TIU. Ook wordt er meer transparantie voorgeschreven in verband met de verschijningspremies op toernooien en moeten de online verwensingen aan het adres van spelers aangepakt worden. Een deel van die maatregelen zijn ondertussen wel al geïmplementeerd.

Perlant hoopt alsnog "de maffia" lam te kunnen leggen en rekent op zwaardere sancties voor spelers die betrapt worden matchen te vervalsen of die zelf gokken. Maar ook hij weet: "Het is zoals met doping. De valsspelers zijn ons altijd een stap voor..."